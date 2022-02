DEJAN POČEO HVALITI DRUGU DJEVOJKU, DOK JE ALEKSANDRA SJEDILA PORED: “Ima stav, stajling, drži do sebe” SAD ĆE NASTATI HAOS

– Počeću od Anđela, upoznao sam ga u ovoj sezoni. Vidi se da je fin, kulturan, lijepo vaspitan, poštuje ženski rod kako bi trebalo, to mi se sviđa. Vidi se da nije pokvaren. Nije da se družimo, imamo komunikaciju i korektan odnos. Svaka mu je na mjestu, ima šta da kaže. Njegov odnos sa Anom ide lijepo, ka normalnom pravce. Anđela je najsecifičnija. Žao mi je kad je sjedila pognute glave danas. Mislim da se toliko vezala za Mateju da ne može da funkcioniše bez njega. Izvdvojila se od svih ženskih osoba po stavu, karakteru i držanju. Mislim da će pokazati da može da se prođe kroz skroz drugačiji način. Ne treba joj trčanje i dosađivanje muškarcu, treba da presječe i da se povuče. Zna da sama može da izgura i da joj neće biti teško. Mislim da se nijednom nismo posvađali. Ima stav, stajling, drži do sebe. Britka je na jeziku… Draga mi je ona, poslat ću Anđela, jer ga kraće znam, žensko je – pričao je on, piše Novi.

