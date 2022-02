I DINO JOJ OKRENUO LEĐA: Fudbaler Dalili SKINUO MASKU, a Dragojevićka doživjela NERVNI SLOM

Ne bih ja tu ništa specijalno komentarisala, čula sam da je rekao isfoliranost – rekla je Dalila.

– Aleks je rekla da ne može više da vas sluša – rekao je Milan.

– Ne vidim da smo ikada prokomentrisali ništa u vezi njih, ali dobro- rekla je Dalila.

– Ajde da je to rekao meni, nego priča Dejanu – rekla je Dalila za Dina.Ja sam neutralan – dodaje Dino, dok Dalila tvrdi suprotno!

– Ja ne mogu da razgovaram sa glupim ljudima – rekla je Dalila.

Voditelj Milan Milošević je dao reč Filipu Caru. Mene izluđuje kada neko radi ovo što radi Dino. Mene razludi to! To je rekao njen prijatelj. Što se Dejan tiče, nisam očekivao da će mene imitirati. Zbog te stvari da bi joj ja ispirao mozak. Vidim sa njegove strane ono što nikada nisam video. Vrlo dve specifične i neobične osobe su on i Dalila. Oni se i vole i mrze i dobacuju! – rekao je Car.

– Je l’ sada shvataš što gledaoci brane nju? Zato što vide sve! – dodao je Milan.

– Ja joj kažem da treba da bude neutralna. Samo da ćuti, ja ću je braniti! Samo ne želim da bilo šta priča za Dejana. Ne želim da se neke stvari stavljaju njoj na teret. Aleks me je iznenadila jako! Nisam mogao ništa zbog nje u prošloj sezoni – rekao je Car.

– Nema potrebe da komentarišeš bilo šta za mene. Cela kuća nije mogla da vas sluša, ne ja! – dodaje Aleks,prenosi Srbijadanas

– To je pokrenuo Lepi Mića, ne ja! Čovek je video i pitao to, ja sam priznao to i to je to. Ja sam sve krio napolju. Niko bolje ne poznaje Aleksandru od mene! Ništa ne govorim, ne sudim ništa. Ništa me ne zanima.

– Nije mi normalno da on dobacuje, ni da Dalilu komentariše – rekao je Car.

Detaljnije u nastavku ovog teksta

Facebook komentari