DUPLO JE STARIJI OD NJE, BRANI JOJ ŠTA ĆE DA OBUČE, VRIJEĐAJU SE! David isprozivao aktuelni par u Zadruzi, a onda spomenuo HONORARE

Bivši zadrugar prokomentarisao je buran odnos Nenada Aleksića Ša i Tare Simov.

– Ša se svađa sa grupama? Svaka čast! Ša je ušao kao jedna osoba, a sad je totalno deseta. Generalno ljudi koji ulaze misle da će lako, to je problem. Uđeš sa planom, nema plana. Tamo se u jednom danu desi svašta, kao napolju za sedam dana. Ja ne mogu da vjerujem da on ovo radi. Duplo je stariji od Tare, ona je klinka, a on joj brani šta će da obuče, vrijeđaju se, mire se – priča David Dragojević.

– Stefan Karić je dobar momak, od rijetkih je ko nije dupreuvlakač, kaže svoje i to je to. Janjuš se sprda, zanimljiv je, sa tim forama – priča Dragojević.

– Zezaju se da Ša Tari za dan zaljubljenih prepiše dva honorara. Tara kao da će da uzme milione, a ovamo krompir kad izađe na kapiju, nema od tih cifri ništa pored ovakvog ponašanja – priča David.

Nastavio je da komentariše reperovo učešće u rijalitiju, pa se prisjetio i ”Zadruge 2” u kojoj su boravili zajedno.

Njemu nije trebala djevojka u rijalitiju, bolje da je bio ono što je bio. Bili smo zajedno u ”Zadruzi 2”, kada je odlijepio za Draganom Mitar, nije znao šta da radi, da Ivana nije ušla kod Drveta i tad bi se to desilo sigurno, počeo je da ćuti i samo je ispao. Tara uvijek ima te njene nervne slomove, ne kapiram to njihovo lupanje i gluposti – dodaje Dragojević.

‘- Kako si komentarisao kada je Tara bila uz Dejana, da li si vidio tu neke simpatije? – upitala je voditeljka.

– Tamo si pod kamerama 24 časa, nema tu zbog kadra, sve se snima. Vidi se da su iskreni. Tara je bila uz njega iskreno, sem te svađe kada ju je vrijeđao, ali bila je uz njega. I Karić uvijek lijepo kaže sve u lice. Nema ja Dejana šta da podržim za vezu sa Tarom, ne bih se miješao nikad, nije mali. Tara nije njegov tip, niti karakterno, vidjelo se iz aviona da je to prijateljski – zaključio je David.

