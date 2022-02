ALEKS SE UBEDAČILA ZBOG PEHA, DEJAN PRAVIO KOLUTOVE, ŠPAGU DA JE NASMIJE: “Ono je tragi-komedija”

Aleksandra Nikolić požalila se zadrugarima zbog peha koji je doživjela u dikoteci.

-On se smije, njemu je to smiješno, a nije smiješno. Ono je tragi-komedija, ali bar ću imati smiješan klip, pratiće me kroz život. Nakon toga zelena onako cijela – pričala je ona.

Dejan Dragojević ušao je u spavaću sobu i na sve moguće načine pokušao je da oraspoloži Aleks, pa joj je pjevao razne pjesme i objašnjavao da je zbog nje i on uradio špagu, a onda čak i napravio kolut, što je Aleks jako nasmijalo, piše Pink.

