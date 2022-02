“Meni treba žena, a ne medvjed”, CAR OPET PONIZIO DALILU: A ona mu još žešće uzvratila, “MENI TREBA MOMAK, A NE…”

Filip Car i Dalila Dragojević sjedili su u pušionici, a onda je uslijedila nova rasprava, piše Novi.

– Puno više očekujem od tebe – rekao je Car.

– Jasno, bez da mi obojiš. Jel možemo nešto da ostavimo za privatan razgovor? Prestani – bjesnila je Dalila.

– Bojim svaki dan, pa džabe krečimo. Hoću nešto da kažem, ona se dere na mene. Dozvoli do kraja da kažem, sad si me prekinula i nisi me ni saslušala šta sam htio da kažem. Neka ti bude zadnji put. Očekujem od tebe puno više od tebe nego što vidim. Treba mi žena, a ne medvjed – pričao je Filip.

– Meni treba momak, a ne terorista – uzvratila je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

