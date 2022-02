DAVID VEČERAS DOŠAO U EMISIJU, EVO ŠTA JE OTKRIO O DALILI: Ovo nismo znali, “ONA JE GOVORILA DA JE DEJAN NJENA…”

Posljednjih mjeseci David je ponovo u žiži javnosti zbog ljubavne drame rođenog brata Dejana Dragojevića u ”Zadruzi 5”. David je ovom prilikom otvorio dušu i razvezao jezik o svim aktuelnostima iz pete sezone turbulentnog rijalitija.

Iskoristio je priliku da oplete po odnosu Dalile i Cara:

Nisu zaljubljeni jedno u drugo. Dalila je izgubljen slučaj totalno, sve ovo trpi jer ne zna gdje je. Govori da je kriva, prebacuje na Cara i stvara agresiju. Igra grubu igru, na ivici. Sve radi svjesno, ona nema 2 posto pritiska. Sve šta je pričala i govoruila za druge u intervjuu kod Darka, to je ona. Pravi agresivca od njega – priča Dragojević.

– On ne zna šta da radi, koliko ona njega iznervira. Ona to pravi i izaziva, ne zna više šta da uradi pa je pljune, a ona uživa kao da je to piling. Voli taj fazon muškarca, grubijanski, silnije, tetovaže… Ona je energetski vampir, od svakog partnera će da napravi ludaka. Mislim da je ona planirano htjela da ostavi Dejana. Svjesno je sve radila… Mirila se sa Dejanom samo kako bi Cara pravila ljubomornim. Govorila je kao da je Dejan njena igračka, ali to više nije tako – priča Dragojević.

Ističe da mu se dopada Dejanovo novo lice, jer kako kaže, to je zapravo pravi on.

Ovo je upravo on. Šali se, trenira, pozitivan, jako pametan, voli život… Nema sile da se pomire, može da mu priđe, on ju je precrtao i to je to. Ja znam kakav je, kad precrta ide dalje – zaključio je David, piše Pink.

