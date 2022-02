TUČA UŽIVO U EMISIJI! Produkcija odmah PREKINULA PROGRAM – Tara IZUDARALA Ša, obezbjeđenje uletilo u kuću

Milan Milošević je ušao na imanje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktuelnije teme u Beloj kući. Zadrugari su komentarisali turbulentan odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

Došlo je do svađe između bivšeg ljubavnog para kada je reper spomenuo Tarinog druga iz Grčke, za kog on smatra da je spavao sa njom. Krenule su uvrede, a ona je skočila preko stola i nasrnula na njega.Hoćeš da pričam istinu? Ne cepaj mi stvari, klošarko jedna! Sad ću sve da kažem, za ovo ide istina, prava Tara Simov, prevarant! Pričaj kako varaš ljude za one kučiće, stigla je tvoja istina – rekao je Ša.Tara je više puta udarila Ša, a on je tražio da bude kažnjena mesečnim honorarom. Produkcija je zamaglila program kako nasilne scene ne bi bile emitovane.Obezbeđenje je uletelo u Belu kuću kako bi sprećilo još veći haos,prenosi Srbijadanas

