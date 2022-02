ČEKA PISMO ZA DISKVALIFIKACIJU “Zovite ADVOKATE da me ČUPATE ODAVDE!” Ovo nije emitovano na TELEVIZIJI

Sinoć, tokom emisije “Nominacija”, Lazar Čolić Zola nije prisustvovao programu, a sad se na internetu pojavio video, kako sedi sa Filipom Carem i Markom Osmakčićem, čekajući navodno pismo za diskvalifikaciju.

Podsetimo, on je prošlog puta diskvalifikovan takođe, jer nije prisustvovao emisijama.Neću ovo da trpim, ne kajem se ni zbog čega, neću da razmišljam da li će mi se organizovati rođendan, nemojte mi slati ništa, sačekajte par dana da me diskvalifikuju. Tražite advokate da me čupaju odavde, neću više da budem ovde i to je to. Imam zdravstvenih problema i pored zdravstvenih znate još i kojih – govorio je Zola.Ne može me vratiti sveti Petar. – dodao je.

– A ne možeš da tražiš da popričaš sa nekim – pitao je Car.

– Ma de druže, koga boli k**ac za to. Da sam bokserska vreća od Miljane Kulić ovde, znaš kako bih dobio razgovor, odmah. Sve bi bilo kako treba, da me neko lema, štiklama u glavu, nogama u glavu, onda bi bilo ma šta poželiš i više od dogovora. – govorio je Zola.

Potom je skinuo bubicu i rekao d aje završio sa rijalitijem a Osmakčić Marko je objasnio Marku Janjuševiću koji nije znao o čemu se radi,piše srbijadanas.

– Brate, nije ispoštovan dogovor koji je imao, hoće kući – rekao je Marko.

– Ma ne možeš ovde inat – dodao je Janjuš.

– Kakav inat, nije ispoštovan, hoće kući. – rekao je Osmakčić.

