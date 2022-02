“DOBIO JE INFORMACIJE I UPUTE OD…” Sve je rijaliti igra – zadrugar otkrio TAJNU o vezi Filipa i Dalile

Bane Čolak je napustio “Zadrugu” zbog zdravstvenih razloga, te je morao da bude van rijalitija kako bi imao adekvatno lečenje.

On se sada oglasio po izlasku iz Bele kuće i otkrio tajne cimera, ali i ispričao kakvih problema ima sa zdravljem.Imao sam jednu povredu još pre 10 godina. Uvek se prijavljujem za zadatke. Noga je počela da otiče, nešto se poremetilo. Baš me je jako bolela. Trudila se produkcija, ali bolje je napolju da se to nekim drugim metodama sanira. Što se tiče mog učešća, zadovoljan sam, ovo je do sada najbolje moje bitisanje tamo. Dao sam svoj maksimum. Znao sam da imam ogromnu podršku moje Ivane i moje porodice – rekao je on za Puls.Bane se dotakao i odnosa Filipa Cara i Dalile Dragojević.

– Što se tiče Filipa i Dalile, tu nema emocija ni ljubavi. Mislim da je Filip dobio informacije i upute od komentara da se napolju ne kotira baš najbolje i da mu je najbolja karta da se iskupi za način na koji ju je ostavio. Sad je našao da joj pruži utehu, kad niko neće. Da se nađe kao veliki spasilac, Supermen. Neko ko ima emocije ne može da izgovori onakve reči osobi koju voli.Veza Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića po njegovom mišljenju nema budućnost, tačnije Čolak smatra da je to samo zadrugarkin vapaj za kadrom.

– Ta Aleksandra je najveći kadropaćenik. Ona je do sada sve preko ”one” stvari dolazila u žižu javnosti. Prosto nema na drugi način kako da pokaze i eto. Svi vidimo koliko je ona inteligentna, često ispada glupa. Uhvatila se Dejana, on je njena žrtva. Lepo mu je sa njom, teraju kontru Dalili, baš jedna rijaliti priča – završio je Bane,piše Srbijadanas

