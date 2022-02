OPLELA PO LJUBAVNIM PAROVIMA: Matora priznala kako gleda na vezu Dalile i Cara, a tek šta je rekla za Dejana i Aleksandre!

Jovana Tomić Matora je razgovarala sa Drvetom Mudrosti o parovima u Bijeloj kući:

-Od MC Aleks sam se sklonila, ali mi prija druženje sa Marijanom ima tu nekog flerta – rekla je Matora, pa je komentarisla parove i Bijeloj kući:

-Anđelo i Ana su super, ona se baš zacopala. Milica i Mensur, ona je tako namazana, nisu mi jasni, kao da imaju neki dogovor. Mensur priča Mateji kako zanemaruje Anđelu, a šta oni nisu zajedno, a onda vidimo Mensura šta radi Milici. Mateja i Anđela su mi preslatki, ali on ima neki strah jer se plaš da ni je izgubio – pričala je Matora, piše Novi.

-Dalila i Car, uh… Car je jako nervozan i to utiče na nju, a ona ne može da utiče na njega da bude veseo. On je njoj davao dobre savjete, kao i Marko i ja. Sa druge strane podržavam Dejana i Aleks. On ima emociju prema Dalili, ali prija mu Aleks, ona je lijepa djevojka, uživaju, treba da se prepuste. On je mlad, prezanimljiv, i to je najnormalnije što može da se desi. Treba da se pruži prilika nekom odnosu – rekla je Matora.

-Kakva su tvoja predviđanja za ljubavi u Zadruzi? Šta može da se dogodi za tri mjeseca? – upitalo je Drvo.

-Dalia se trudi oko Cara, ali njoj će biti jako teško jer su oni istog temperamenta. Car je zamjerio Dalili da se ponaša kao muškarac, a to nije tako, ona nije takva van crnog stola, ali njih biju isti kompleksi. Vjerujem da će se boriti da uspiju. Mensur i Milica od toga nema ništa, a on to zna. Mensur se nada da će Mina da uđe, a onda slijedi haos.

