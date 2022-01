ŠOKANTNA ODLUKA – “Dalila će MORATI DA POSJETI PSIHIJATRIJSKU KLINIKU” – riješila da joj je HITNO potrebna POMOĆ

Vesna Rivas, veteranka rijaliti programa, vrlo dobro poznaje i Dalilu i Dejana Dragojevića jer su zajedno učestvovali u televizijskom programu “Parovi”, gde su se često sukobljavali, ali povremeno i družili. Legendarna pevačica je gostovala u jednoj emisiji gde je otkrila dosta šokantnih činjenica o Dragojevićima.Vesna je bila svedok njihove ljubavi i sada je ponovo ukratko prepričala kako se rodio njihov brak. Ponovila je priču da je Dalila prvo bila zaljubljena u Davida i da Dejan nikako nije podržavao njenu vezu sa bratom. Tek kad su se upoznali tokom snimanja emisije, ona ga je smuvala rečenicom: Zašto bismo ratovali kad bismo mogli da vodimo ljubav?

Vesna Rivas je vrlo upečatljivo postavila profil bosanske starlete, ali i momka iz Veternika.Dalila je od malena žudela za gradskim životom i da bude poznata. Ona je još kao mlada volela da dolazi u Sarajevo i da sedi po mestima gde se okupljaju gradske devojke, da bi bila viđena. Imala je osećaj da pripada višem društvu i težila je tome. To nije greh. Svako teži lepšem i boljem, tako i ona. Međutim porodica je bitna, jer u sebi uvek nosimo roditelje. Otac koji živi u Austriji, oženio se po treći put kada je uzeo Dalilinu majku. Prethodna supruga mu je umrla na porođaju, dok je sa prvom dobio četvoro dece. Emina je čistila tu u restoranu kada su se upoznali. To su sve tužne stvari koje su obeležile njeno detinjstvo – objašnjava Rivas. Dalila sebe vidi u nekom većem svetu. I ima pravo da o tome mašta kao i svaka devojka. E sad, druga je stvar što se ona prebacila u te serije koje je gledala. Da je odrasla u nekoj stabilnijoj porodici, Dalila bi sigurno postala jedna vrhunska glumica sa velikom karijerom i ne bi imala tu zlobu u sebi. Zbog načina života u njoj postoji dosta zavisti i ljubomore. Kada nekom stigne neki paket u rijaliti, Dalila odmah trči da vidi šta ima. Ne gledam ja to zločesto, jer je nju život naučio da bude gramziva, halapljiva… Stoga, Dalila treba pre svega psihički da se sredi, te kada se sve završi i izađe u komadu, ona će morati da poseti psihijatrijsku kliniku – zaključila je Vesna.Celu emisiju možete da pogledate u nastavku:

