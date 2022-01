SPASILI DEJANU GLAVU! Dragojeviću bio UGROŽEN ŽIVOT, a onda su za DLAKU uspjeli da ga SAČUVAJU!

Dejan Dragojević je došao na red i otkrio ko su za njega najsposvećeniji zadrugari.Ja ću uvek spomenuti ljude koji su me sačuvali od svega ovde. Navešću Frana, Đedovića i Sandru. Bilo je trenutaka kada sam im ispirao mozak, Sandra je toliko plakala sa mnom. Kada mi je bilo teško ušao je i Đedović, pojavio se kao magija. Zaista mnogo vam hvala na svemu, pamtiću to ceo život, spasili ste mi glavu – rekao je Dejan.

Dejan DragojevićFoto: Youtube Printscreen/Zadruga Official

– Mića je najposvećeniji ovom projektu, naravno Dejan koji je uvek bio za Dalilu čak i kada je bila najgora. Da li je to dobro ili loše, nije na meni da komentarišem, ali je to činjenica. Treća osoba je Miki, koji je posvećen svima, kada dobije pare na kocki on podeli zadrugarima. Kada je neko loše on bude uz njega i trudi se da ga podigne – rekao je Čolak,piše Srbijadanas

– Želim da napomenem Irmu, ona je stvarno posvećena i profesiji i rijalitiju, kao i osobama koje voli. Naravno Matora, koja je iskrena uvek i čvrsto stoji uz svoje prijatelje i ja to jako cenim kod tebe. Mića naravno, on je retka zverka, hvala mu na svemu zaista – rekla je Tanja.

