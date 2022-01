FILIP BIJESAN ZBOG DEJANOVIH SUZA ZAGRMIO NA DALILU: Ona izletjela iz pušionice kad je čula OVE RIJEČI

U toku je emisija Gledanja snimaka sa Milanom Miloševićem, piše Novi.

Zadrugari vode raspravu o suzama Dejana Dragojevića dok je Dalila u pušionici izolovana od svih. Car nakon svog izlaganja, došao je do nje i otvorio joj dušu.

Ne mogu obni sa mnom. Kada je on u pravu, ja uvijek kažem bez pardona i bez dlake na jeziku. Sada nije u pravu i ne mogu ni Sandra ni Đedović da se nose sa mnom. Neće više biti takvih situacija, ja ću se izboriti da on ne bude jadan i vrijeđan od strane tebe i da ti ne budeš najgora. Budeš li mi se otrgla, ko vas je*e, ako nećete da me slušate. Ovo sam ti govorio i dok smo bili zajedno – govorio je Car.

Molim te, radi mene samo reci ‘nemam komentar’ – rekao je Filip kada je ona izlazila iz pušionice.

Ma neću ni komentarisati, jer ako se zaletim… – odgovorila je Dalila i izašla.

