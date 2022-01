CAR SAZNAO DA MU JE TATA TEŠKO BOLESTAN! Filip ne može da dođe sebi, JAVNO PREKLINJE ZA POMOĆ!

Jedan od najtežih elemenata boravka u rijalitiju je činjenica da deset mjeseci takmičari ne znaju šta se događa sa njihovim najmilijima. Naravno, pošto je ovo ozbiljan i odgovoran rijaliti, zadrugarima se ipak daje obavještenje o vrlo važnim informacijama. Izgleda da je sličan slučaj i bio i sa Filipom Carem koji je po svemu sudeći saznao da mu otac i baba imaju kovid.

– Milane moram ti oduzeti 10 minuta govora: Znam da to ne voliš, ali dozvoli mi. Sanjao sam da mi tata i baba imaju kornou, odnosno, da je tata već preležao a da mi baba sad ima, stoga ako je tako, molim moje dečke da se pobrinu za to – rekao je vrlo ozbiljno Car.

– Vjeruj mi to je sad normalno – insunirao je Milošević.

– Stoga ja molim moje momke da se pobrinu za starog Kaponea. Ja njega mnogo volim i nadam se da me sada gleda. Moji snovi uvijek budu istiniti i osjećam da je to tako – rekao je Car.

– Takođe, molim moju majku, oca i sestru da me razumiju, da ja ma koliko da sam pogriješio sa nekom osobom ili ona sa mnom, ja sam se sa njima saživio u kući. Održaću obećanje majci koje sam dao a to je da do kraja rijalitija neću ući ni sa kim u ljubavnu vezu – zaklučio je Car.

Gledaoci ovog klipa nisu povjerovali da je Car zaista vidovit i pretpostavljaju u komentarima da Filip ima pouzdane informacije o stanju njegovih bližnjih.

“Imao poziv sa Brunom, juče je izlazio ujutro kao kod psihijatr a imao poziv.” – stoiji u jednom komentaru.

