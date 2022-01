Biljana Dragojević se konačno oglasila, ima poruku za sina Dejana i bivšu snahu Dalilu: Ući će u Zadrugu, a razlog je samo jedan

Ona smatra da su prestale da djeluju magije koje je na Dejana bacila Dalila, ali bez obzira na to želi da se obračuna sa bivšom snajkom.

Biljana je najavila svoj ulazak u rijaliti samo zbog Dalile, ali je prije toga prokomentarisala svog sina:

– Ko što bi rekao Đedović, razmađijao se! Djeluje mi dosta bolje, mada još uvijek vidim da klacka… Ne da se pomiri, od toga mislim da nema ništa defintivno, nego u smislu osjećanja. Ipak, djeluje mi mnogo bolje i stabilnije. To još nije to, ali ide ka tome. Sviđa mi se ovakav Dejan. Bori se – kazala je Biljana.

Bez obzira što joj se mnogo više sviđa da njen sin bude blizak sa Aleks, nego sa svojom suprugom, Biljana ne vjeruje da će ta veza uspjeti:

– Ne mislim da će tu nešto biti, mislim da će biti čisto neko prijateljstvo… Ja bih voljela da se tako šali sa svim djevojkama, mislim da mu je to najbolje. Neka se druže, šta da kažem, što se mene tiče, uvijek su svi dobrodošli kod nas u Veternik, e sad šta će biti i kako će, rano je da se priča. S obzirom na to kako se opekao.

Dejanova majka bi voljela da se on ne vezuje ni za jednu djevojku, već da uživa u životu:

– Moj savjet je – do 35. godine ništa ozbiljno, pogotovo on! David se izđipao do sada, ali do 35. godine muškarac ne treba da se ženi u današnje vrijeme. Dejan je sebe zarobio pet godina, sada treba da živi punim plućima. Kada je trebalo da izlazi, da mijenja djevojke, bio je zatvoren tamo negdje u Šepku, sve dalje se zna. Nisam htjela da se trpam i miješam, ali žao mi je – da su ostali u trećoj “Zadruzi”, ovo bi se još tada desilo.

Gospođa Dragojević je najavila i da bi ona mogla da uđe u “Zadrugu kako bi se obračunala sa svojom snajkom Dalilom:

– Ne mogu ostati imuna na njeno pokvareno ponašanje, prosipanje pepeljare po njemu, gađanje pikavcima… Poludjela sam kad sam to vidjela došlo mi da odem u Šimanovce! Ne mogu da vjerujem koliko pokvarenosti ima u jednoj osobi, zlo i naopako, ne znam šta bih rekla. Da tako to radi dečku koji joj ništa nije uradio… Toliko sam bijesna što je Dejanu to radila, ušla bih u Zadrugu samo da je izvrijeđam i da izađem napolje, piše Pink.

Facebook komentari