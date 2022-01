NERVNI SLOM KAKAV NIJE VIĐEN NA TELEVIZIJI: Zadrugarka jača od obezbjeđenja! Valjala se polugola po snijegu

Marko Osmakčić i Viktorija Viki Mitrović su napravili opšti haos u Beloj kući zbog ljubomore. Ona je izletela iz Bele kuće i grebala na kapiju dok je Marko sa svojim prijateljem Lazarom Čolić Zolom počeo da je ogovora.Meni samo kod muškaraca može da proradi fitilj, a ne kod žena. Moje stanje je da pratim sve i smirim se kada izbacim vest, a ona ne može da svari to. Ona treba da kaže ja znam šta on oseća prema meni i to je to. Ona pada pod svaki uticaj. Ja sam za Anđelu alfa, Bog otac. Viki nije za ovaj prostor – govorio je Osmakčić.Za sve to vremem, Viki je bacala sve sa sebe i lupala nogama od vrata, pa počela da urla na sav glas. Nju je sve vreme tešila Nevena Savić koja je na ratnoj nozi sa Markom Osmakčićem,piše Srbijadanas

