Varao ju je na svakom koraku! Zonjićka otkrila šok detalje o vezi Anđela i Teodore: Slao mi je poruke, haos mu je napravila!

– Mi se prvi put sad upoznajemo, ali on je meni slao poruke još dok je bio u tajnoj vezi sa Teodorom, ona mu je zamjerila na tome. Ja sam bila u Zadruzi 2 kad su te poruke izašle, to su moje drugarice izašle, on mi se naljutio jer mu je Teodora pravila probleme i onda me je blokirao. Nakon toga me je odblokirao, zvao da se vidimo, ja nisam mogla, on me blokirao. Onda je prošao period, javio mi da se vidimo kad sam bila sa Igorom. Ja sam mu rekla da imam dečka, on me opet blokirao. Pitala sam ga da li me je odblokirao, kaže da ću morati da zaslužim. Lijep je dečko, sve su poludjele za njim. Sviđa se Sanji, Ani, i jednoj i drugoj, Aleks se sa njim dopisivala, ne MC Aleks, Aleks Mima – otkrila je Marijana.

Inače, i ranije se pisalo da je Ranković varao Teodoru sa Natašom Radan i Sanjom Stanković.

Podsjetimo, Teodora Džehverović i Anđelo Ranković su vezu započeli u prvoj sezoni “Zadruge”. Važili su za jedan od najljepših parova, ali je ubrzo nakon izlaska iz rijalitija uslijedio krah njihove veze. Razlog nije bio poznat, a sada kako se spekuliše to je bilo zbog Rankovićevog nevjerstva, prenosi Kurir.

