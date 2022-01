DALILA JECALA, TRESLA SE KAD JE ČULA DA SE DEJANU SVIĐA DRUGA: A tek ono što je izjavila, ŠOK – ĐEDOVIĆ SE UHVATIO ZA GLAVU

– Namjerno radi stvari, a ja nemam pravo da se pokajem. Ja sam rekla da je okej da se zaljubio, neću da dozvolim da se ponižava. On mene tjera na problem, jer zna kakva sam ja – govorila je ona. – Najbolje da se zaljubio – rekao je Đedović. – Taj profil da mi skače po glavi – dodala je ona.

– Pa i njemu je Filip skakao po glavi. On ništa nije pokazivao, pustio je niz vodu i zato sam i otišla… Ne može da me boli ku*ac jer sam pokajala – nastavio je Đedović. – Šutnuo me je bez razloga drugi put – plakala je Dalila. – Ti si ga ostavila – rekao je Đedović.

– Jesam, ali kajem se – istakla je ona. – On je pokušavao da ti pređe, ali džaba – dodao je Marko. – Stalo mi je da se pomirim sa njim, šta glumi on? – pitala se Dalila.

– On izjavljuje to namjerno da bi mene povrijeđivao. Zašto? Sve sa pro*uknjačama, on daje na značaju tim ljudima iz inata – jecala je Dalila+, prenosi Novi.

– Imam li ja prvo na svoju grešku? Pokajala sam se. On nekoga voli? Šta voliš? Pogriješila sam, priznala sam. Šta on menui namjerno radi iz inata jer zna šta me povrijeđuje. Prokaockala drugu šansu, čime? Je l’ sam imala s* ili se ljubila? Ovaj ide za mnom cijeli dan i provocira me namjerno, a ja treba da se borim… Za šta? Neko da me ponižava kako stigne, dosta mi je poniženja za cijeli život. Borila sam se pet godina, da bi on bio nasmijan i srećan. Okej desila mi se greška. Pet godina sam bila tu šta god da je trebalo – govorila je Dalila.

– Da mogu vratiti vrijeme sve bih vratila i obrisala… Nemoj da mi radiš iz inata, nego ako ti se spontano desi. Namjerno, mene podbada… Neka, nema veze… Kajem se za sve, ali ne možeš da me kanališ sad kad mi je teško, jer ništa nisam uradila – ponavljala je Dalila.

