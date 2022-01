“HTJELI SMO DA POBJEGNEMO”, CAR OTKRIO TAJNU NJEGOVE VEZE SA DALILOM: Dejan ga blijedo posmatrao

– Šta ja znam… Meni je najveći rizik u kući Gruja, ovo drugo mi je za neke druge plasmane. Rizik je smisao mog života. Tom parolom sam nekako išao kroz život. Imao sam situacije gdje sam reskirao, da se zaljubim u Dalilu, uđem u vezu sa njom, razmišljali da pobjegnemo… Rizik da udarim čovjeka zbog toga što je opsovao Mikija. Sve su to bile neke rizične situacije. Onda odnos sa osobom poput Maje, bilo je dosta rizičnih situacija, ali ja sam takav. Znao sam da mi porodica neće odobriti ni situaciju sa Dalilom, a ni sa Majom, a išao sam u to. Sve mi je bilo rizik. I kad sam ušao sa Majom, pitao sam se da li da se vratim Dalili. Sad kad razmišljam, moji ti neki rizici se graniče sa zdravim razumom. Takav sam… Ja se nisam mogao izboriti iz muvanja i zaljubljenosti sa Dalilom. Moja podsvijest mi je govorila da to nije dobro, ali kad sam sjeo sam sa sobom, vidio sam da sam zaljubljen, da dobijam fidbek, možda je to ljubav mog života. Znaš kako, dok nekome ne smrkne, drugome ne svane. Iz toga smo napravili loše. Mislim da mi je to bila greška. Neću reći za Dalilu, nego ta situacija je bila greška. A kad sam već ušao u to, trebalo je da uložim više truda. Mjesec dana je malo za takve odluke, mjesec dana nije puno za muvanje. Ja sam ludo reskirao, ona je ludo reskirala… – pričao je Car.

– Šta si dobio svojim rizikom? – pitao ga je voditelj.

– Dobio sam glavobolju. Ona nije to što sam ja očekivao i osoba kojom sam je smatrao. Nakon toga sa Majom, zamalo da ostanem bez oka. Ne znam šta bih rekao na to sve. Sve je to bila neka greška. I sa Sandrom Čaprić ono na početku, i te neke avanture moje. Rizik je smisao mog života i ja ne mogu da budem programiram kao neki ovde. Ja kad razmišljam, tek onda napravim sr*nje. Možda da odem kod lajfkouča kao Mensur – govorio je Filip.

– Takav sam. Vodim se svojim srcem, slobodan sam, mlad, hrabar – govorio je Car.

U toku kratke pauze, Dalila Dragojević se zaplakala u razgovoru sa Tarom Simov i istakla kako ništa ne jede, piše Novi.

