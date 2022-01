HOĆU DA SE POMIRIM, ŠTA ON GLUMI? Dalila JECALA i TRESLA SE zbog Dejana i Aleks, Dragojević joj zadao UDARAC! OSVETA ZA LJUBAVNIKA

– Aleks mislim da ne postoji niko ko ne želi da te pita ovo, je l’ si se zaljubila u Dejana? – pitao je Milan Milošević.

– Nisam se zaljubila. Skoro smo krenuli da komuniciramo, on nije pričao ni sa jednom djevojkom. Kako se vratio prepordio se, zanimljiv mi je. Ne mogu da kažem da sam se zaljubia, moram bolje da ga upoznm. Sve se zadesi slučajno… Pričali smo o muzici i nekim njegovim problemima. Gledao je prošlo sezonu pa mu je bilo žao mene… Rekla sam mu da ću da mu napravim tikvice – govorila je Aleks.

– Pristao sam, jer posljednjih par dana jedem samo pirinač. Slučajno idemo u pušionu, to je kao moja soba – dodao je Dejan.

– Ja kad se pitam u kući gdje je Aleks, potražim je kod Dejana – dobacio je Mensur.

– Dobra, lijepa djevojka, sve na mjestu, voli da se svađa i nije mutava – hvalio je Dejan Aleks.

– Rekao si da je najbolja riba u kući – dodao je Milan Milošević, – Jeste. Imam neko streljanje pogleda, neprijatne situacije… Meni je sad Ša glavni problem – našalio se Dejan.

– Aleks, da li ako uđeš u vezi možeš da se nosiš sa Dalilom? – pitao je Milan Milošević.

– Niti se mi muvamo niti bilo šta. Mislim da je prerano za ovako nešto. Ne mogu ja da pričam o tim stvarima, ali ja nema problem ni sa jednom djevojkom. Jedino ako ona ima problem sa mnom – rekla je Aleks. – Ja sam ovdje na Dalilinoj strani – dobacila je Viki.

– Kakva Dalila, ja sam se razveo prije mesec dana. Pazi nivo bezobrazluka od Dalile prema meni…. Desilo se šta se desilo, gledao sma ono mjesec i po dana, da li iko ima svijest? Meni se želudac okretao, ona se ljubi kao dva beskućnika… Njega isključujem iz priče, mljackanje do 10 ujutru nisam spavao. Poslije svega što sam gledao ona sebi daje za pravo da kad ja komuniciram ona ulazi ovdje i preti. Ja sma sa Aleks imao tri, četiri rasprave – odbrusio je Dejan.

– Rekla je da će da skoči na mene – otkrila je Aleks. – Ja sam rekao da ne radim namjerno, možda sam se zaljubio… Slobodan treba da budem ograničen? Ja svojim srcem se osjećam loše, ali ne dam to sebi i ne dam njoj užovanje da se ja osjećam loše. Njena rekacija mene više ne zanima, to što me uhvati su momenti. Ja čim uđem u komunikaciju je problem – govorio je Dragojević.

– Malo prije je rekla da treba da bude jedan jedan – dobacio je Car. – Da, a moja utakmica ne može da krene. Ja ne znam šta sam… Kad su oni bili vei, bilo je da će otići ako još jednom udarim vrata. Pravili ste djecu, imali se*s, vi ste smišljali imena… Dolazi kod mene kao sa rejva, a ovdje tamburica. U jednu ruku mi je teško, a u drugu… – nastavio je Dejan.

Dalila Dragojević otišla je u pušionicu dok je bila tema o odnosu Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, a njoj se pridužio Marko Đedović i pokušao da je urazumi.

– Namjerno radi stvari, a ja nemam pravo da se pokajem. Ja sma rekla da je okej da se zaljubio, neću da dozvolim da se ponižava. On mene tjera na problem, jer zna kakva sam ja – govorila je ona. – Najbolje da se zaljubio – rekao je Đedović. – Taj profil da mi skače po glavi – dodala je ona.

– Pa i njemu je Filip skakao po glavi. On ništa nije pokazivao, pustio je niz vodu i zato sma i otišla… Ne može da me boli ku*ac jer sam pokajala – nastavio je Đedović. – Šutnuo me je bez razloga drugi put – plakala je Dalila. – Ti si ga ostavila – rekao je Đedović.

– Jesam, ali kajem se – istakla je ona. – On je pokušavao da ti pređe, ali džaba – dodao je Marko. – Stalo mi je da se pomirim sa njim, šta glumi on? – pitala se Dalila.

– On izjavljuje to namerno da bi mene povrijeđivao. Zašto? Sve sa pro*uknjačama, on daje na značaju tim ljudima iz inata – jecala je Dalila.

– Imam li ja prvo na svoju grešku? Pokajala sam se. On nekoga voli? Šta voliš? Pogriješila sam, priznala sam. Šta on meni namjerno radi iz inata jer zna šta me povrijeđuje. Prokaockala drugu šansu, čime? Je l’ sam imala se*s ili se ljubila? Ovaj ide za mnom cijeli dan i provocira me namjerno, a ja treba da se borim… Za šta? Neko da me ponižava kako stigne, dosta mi je poniženja za cijeli život. Borila sam se pet godina, da bi on bio nasmijan i srećam. Okej desila mi se greška. Pet godina sam bila tu šta god da je trebalo – govorila je Dalila.

– Da mogu vratiti vrijeme sve bih vratila i obrisala… Nemoj da mi radiš iz inata, nego ako ti se spontano desi. Namjerno, mene podbada… Neka, nema veze… Kajem se za sve, ali ne možeš da me kanališ sad kad mi je teško, jer ništa nisam uradila – ponavljala je Dalila, prenosi Kurir.

