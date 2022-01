PRIZNALA MU EMOCIJE! SAKRILI SE OD SVIH U DVORIŠTE: Otkrila šta osjeća prema njemu, a tek njegova reakcija

Nevena je rekla da je bio samo poljubac, a onda su ona i Zola riješili da definišu njihovu vezu, piše Novi.

Ja sam tebe drugačije gledao, nisam znao da si i domaćica – rekao je Zola.

Tebi niko nije prenio ono što sam ja rekla za tebe, nego lupetaju za mene i Krleta. Ja sam priznala da imam emocije prema tebi – dodala je Nevena.

Nije do riječi, meni trebaju postupci. Ja imam osjećaj da ćeš da me slomiš, i imam strah previše da prilazim. Imaš oči koje su spremne da dovedu muškarca do ludila – rekao je Zola.

Onda pusti vrijeme i vidjet ćeš sve – rekla je Nevena,

Hladno mi je – rekao je Zola.

Dođi da te zagrlim – dodala je Nevena.

