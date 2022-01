Filip Car je došao sinoć do pušionice “Zadruge” i počeo da zadirkuje Irmu Sejranić, koju je hvatao za obraz, zbog čega se ona iznervirala.Nemoj me, ba, dirati. Nerviraš me – govorila je Irma.

– Ovako si mi za ekipu, mi smo braća. Kakva si da baciš foru sa momcima – govorio je Car,piše Srbijadanas

– Ba, pusti me – iznervirala se Sejranićeva, koja je krenula nogom na Cara.

