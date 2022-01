‘BIĆE SA CAREM, SMIJEŠI IM SE TEŠKA BUDUĆNOST!’ – Analitičari RASKRINKALI Dalilin magijski ritual o kom bruji region: Ona je TRAGIČNA OSOBA, ali nije loš čovjek! Može doći do KOBNOG ISHODA!

Ovog subotnjeg jutra u najgledanijem ‘Vikend Jutru’ televizije ”Pink”, čuvena voditeljka Jovana Jeremić ugostila je astrološkinju Ružicu Kralj i numerologa Vladu Kečinu koji su do detalja raskrinkali šokantan potez Dalile Dragojević.

Naime, ljubavna drama Dragojevića i Filipa Cara u ”Zadruzi 5” intrigira čitav region, a njihovi postupci prate se iz minuta u minut. Emotivna rastrojstva, nervni slomovi i izlivi ljubavi normalna su pojava, a Dalila je sada otišla korak dalje i pred milionskim auditorijumom televizije ”Pink” spalila igračke koje joj je poklonio bivši suprug, Dejan. Mnogi spekulišu da se radi o satanističkom obredu, odnosno magijskom ritualu, a ovaj potez šokirao je region, jer je Dalila izgovarala ”Nek izgori sve!”.

Ova društvena i sociološka tema šokirala je region.

Tu postoji problematika, Dalilino odrastanje je vrlo složeno, nestabilno i turbulentno bilo. Ima psihologiju jednog djeteta, malo je razmažena. Bila je odsutna od roditelja ponekad, tako da ima opravdanje na sve te frustracije. Prilično je isfrustrirana, jer je bila prepuštena nekim drugim ljudima u odgoju, više nego roditeljima. To ostavlja posljedice na djecu. Ona se malo pogubila sad. To je pozitivna ili negativna energija, to paljenje igračaka. To je energetski ritual iliti čin. To je njen vapaj energetski jer se nalazi u rasulu, izgubila je kompas, treba je malo stabilizovati. Ona je u raspeću između emotivnog i realnog života – priča Vlada Kečina.

Dalila ima težak karmički kod, ona je djevica-jarac. Ona i Dejan su karmička veza, koja može da traje samo 3-5 godina. Ona ima jaču energiju, a Dejan treba da se povuče dostojanstveno. Ona ima ogroman strah da ostane sama. Ti rituali su opasni, jer možete sebi nanijeti opasnost. Sada smo u tranziciji, do 2025. je veliko prisustvo negativnih sila. Treba da pronađemo duhovni spas i mir, ako to ne pronađemo, mi smo gotovi – priča Ružica Kralj, pa dodaje:

Niti je ona zadovoljna sa Dejanom, niti ona sa njim. To je kraj te veze. Dejanu nije dobro, ne može da shvati život bez nje. Dalila će nakon rijalitija biti sa Care, tu će doći do fizičkih obračuna i svega i svačega. Smiješi im se teška budućnost, ali vrlo kratka – dodaje Ružica.

Oni su patološki povezani, nije ni ljubav ni strast, to je psihopatologija, što je opasno. To može da izazove kobne ishode. Ona je tragična osoba, ali nije loš čovjek. Žao mi je što je pošla pogrešnim putem, u tamu – dodaje Vlada, prenosi Pink.

Facebook komentari