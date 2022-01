DEJAN BRUTALNO PONIŽAVAO DALILU, ONA PLAKALA SVE VRIJEME! Dragojevićeva ispovijest o bivšoj supruzi pred svim zadrugarima ŠOKIRALA

– Ne znam odakle da krenem, izmislim kažem, ne znam šta bih rekao. Ne bih ni savjetovao, a možda je najbolje da ne kažem ništa i da sjednem, a znam da to nije fer. Ovdje Dalila želi samo da njoj bude super. Ovo je moglo da se sredi kada sam ja psihopata htio da joj dam drugu šansu, a onda ona ode i raspravlja se sa njim do 11 sati ujutu. Što bi rekao Đedović imaš još 4,5 menstruacija do kraja rijaltija, ja se borim sam sa sobom – rekao je Dejan.

– Ma da, ona priča kako je Filip uz nju, kako je podržava,a onda se meni pose*e na glavu. Pa onda dođe i kaže da se ja ne borim za nju. Ona priča o se*su sa njim da bi se to pisalo, ja sam imao se*s iz ljubavi, to se nije vidjelo, a njihova grmilica, svuda je bila. Ja sam sebe demolirao, i to je bio pečat mog ponašannja, sve sam pokazao ono veče. Što više raazmišljam sve govorim, jutros mi je bilo teško, da li da odem sa njom, a onda što bih. Meni su krenule halucinacije, a ona prolazi sa svojim momkom i ide u krevet, jer je mene izbacila iz kreveta. Neka se pokaže ima pet mjeseci, da se opere, ali nema tu nade. Ja šansu da dajem neću, a možda ćemo imati konverzaciju kao koronu, socijalna distanca. Moram da joj aplaudiram na njen ljubavnim snimak, evo aplauz, ja bih joj lupio šamar, polio bih je vodom da je osvijestim, ali ne vrijedi, polio sam je i ništa Ona je oprala sve ženske osobe od Farme do Zadruge što je rekla Aleksandra. Kada sam je savjetovao kada sam se pomirio sa njom, ali nije vrijedilo, ona je diskvalifikovala Maju koliko i on. Oboje su krivi. Sada kada su imala mu*a da flertuješ sa njim, poslije onoga što sam ti dao drugu šancu. Mi u kazinu, oni flertuju, ja mislim da se pomjerim da im ne smetam, a ona mi kaže da ja pravim problem. Njoj je drago što je Filip tješi, trebalo je jutros njega da probudim da je utješi. Ja sam sebe dao iznad maksimuma, a svoje kvalitete sam zakopao, zbog koga, nekog koji mi uzima ćebe, a ja sam kao neki ker, ne razumijem, a onda mi pali igračke. Ona mene stvalja na listu čekanja, a svi operateri zauzeti, e sada draga nastavi kako želiš. Mojima je bilo teško da uđu za Novu godinu, a ja se trudim da balansiram između njih i nje, zarad čega da se ona tako ponaša. Meni jeste drago što ona ima sa kim da priča, ali kada budem bezobrazna, ja ću biti još bezobrazniji, ja sam pun bijesa, nemam više kočnicu, idem samo pun gas, a opet propustiću pješaka pa šta on uradi. ja sam krenuo svojim putem, bez nje, dao sam sve od sebe, a ona to nije cijenila, ja vidim dosta stvari, a ona misli da ne vidim. Mensur i ona su slični, ali on neće da povrijedi, on juri oko Milice i dalje, a ona je mene kopačkama šutira. Ja neću kao Ša da ulazim sljedeće godine da se perem, ja sam sada precrtao. Gotovo je sve, ja neću da mi se neko drugi use*ava u život, ko zna koliko ona snimaka ima sa njim. Oni se gledaju, pjevaju jedno drugom, a ja ću ljudima da dajem savjet da ne daju nikome drugu šansu. Ja ću da budem Cedevita za Dalilu i Cara, šaljite im kamion da pijemo svi. Ja sam odlučio da bude tako, ali neću komemntarisati, osim kada budu pitanja. Opet ću sačuvati Dalilu, jer smatram da će joj biti bolje sa ljudima, i pred svega šta mi je uradila, ja joj dajem šansu, a ona kako hoće. Pitanje je samo da li će tebe neko ženiti poslije toga. Dozovi se svijesti, žensko si, i ja ću sada sjesti i mene više ne zanima to – rekao je Dejan,a Dalila je sve vrijeme plakala, piše Kurir.

