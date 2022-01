“OTELI SU MI PLAC I SAGRADILI KUĆU” – Prva ispovijest DALILINOG BRATA: “Imam poruku za nju”, BRUTALNO!

Dragojevići su potpisali papire za razvod i čekaju da se riješi cijeli proces, a oko podjele imovine se svako malo povede priča – šta će biti sa njihovom kućom?!

Od članova porodice, sa Daliline strane, oglasili su otac Huso i majka Emina, a sada je riješio da se javi i njen brat Arfat Mujić, koji živi u Austriji i čija je zemlja na kojoj su Dragojevići sagradili dom.

– Bruka me je i sramota. Da li je to ponašanje normalno?! Imam poruku za nju – da bude normalna. A šta će biti sa Dejanom, jao… Nek vidi sa Husom. To je Husin zet, nije moj. Ja sam se sa njim vidio dva puta u životu, kad sam bio u Beogradu i to je to – istakao je Arfat Mujić, a onda potvrdio priču da je zemlja u mjestu Šepak, kod Zvornika, njegova.

– To je moj plac i zemlja. To su oni meni oteli preko Huse. Vradžbine neke napravili i uzeli od njega – rekao je Mujić, ali nikada do sada nije pokušao da im je oduzme.

– Nisam se ni bavio time. Djetinjstvo mi je bilo teško, sada živim u Austriji – istakao je on.

Arfat je otkrio i to da Huso Mujić, Dalilin otac, ima još petoro djece.

– Huso ima još petoro djece u Austriji. Svi su dobro, hvala Bogu. On se ne bori za njih – ispričao je Dalilin brat u ispovijesti za Avaz.

