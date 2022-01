JECAJI I SUZE ODZVANJAJU IMANJEM! Dalila u EMOTIVNOM RASTROJSTVU, Dejan odlučan da joj ne prilazi: Ne mogu više da budem DŽOGER!

– Ne mogu, ne mogu, ne mogu – kroz suze govorila je.

– Dobro dobro, smiri se – tješila je Irma.

– Shvati da ne mogu – dodala je jecajući.

– Hajde, ćutat ćemo, evo nećemo pričati, biće ti lakše – govorila je Irma.

Dejan Dragojević prokomentarisao je plakanje svoje bivše žene, koja je napustila emisiju i otišla da jeca u pušionici.

– Kako ti komentarišeš Carev govor i grižu savjesti prema Dalili? – pitala je voditeljka.

– Ne bih ništa komentarisao i ne bih ništa dodavao, neka svako ide svojim putem. Teško mi je, ne samo u grudima, ali kad vidim da plače neko sa kim sam živio zapitam se ko je ta osoba. Ne mogu više da budem ničiji džoger, da me ubaci u kantu kada mu ne treba. Shvatio sam da ne mogu više da dozvolim da radim protiv sebe i da izigravam emotivnog heroja. Ne mogu biti poseban lik koji ne postoji ni u knjigama, ni u praksi ni u teoriji. Probao sam ali ne ide. Shvatio sam da ovo njeno stanje nije do mene i konačno sam toga svjestan. Njeno je olakšanje na drugoj strani, oprostiti se ne može, a mi imamo pet mjeseci da pokažemo ko je kakav. Više neću ni savjet da dam, ne interesuje me – govorio je Dejan.

