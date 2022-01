Cijela kuća okrenula leđa Dalili Dragojević: Ona je žena bolesna! Udarila je Dejana na strah, ništa ne radi bez publike!

– Ova budila Dejana da mu se izvinjava i da mu plače… Ma užas, klošarka jedna, muka mi je više i od nje… Plakao ovdje, ona ga udarila na strah, pa izašla odavde napolje. Probudio me je da ja odem da vidim gdje je. Ne može ni on preko noći – ispričao je Đedović, piše Kurir.

– Opasan manipulator – rekla je Nevena.

Se*e mi se od bezobrazluka, rijalitija i ucjena. Ma*š u pi**u materinu više. To kako ona prolazi, nisu ni jedni. Meni su gledaoci jeli džigericu zbog Tare i Mateje tri mjeseca, a njoj: “Draga Dakice, imaš pravo da se zaljubiš”. Ma*š bre u pi**u materinu… Neće ona ništa da uradi kad nema publike… Još mu je rekla kao, ja mogu da te budim kad hoću – rekao je Đedović.

– Ona je bolesna žena – dobacio je Janjuš.

– On ne može sjekirom da isječe emociju, dobro postupke. Ja otišao do nje, dozivam je, ona neće sa mnom da priča, jer sa mnom nema manipulacija. Vratio sam se i rekao mu: “Lezi dole, pi**a ti materina”…Kad mu je prišla, rekao joj je da se skloni – nastavio je Đedović.

– Svaka čast – ubacio se Čolak.

– Nema smisla bre, toliko je loša, da ja riječi nemam… Kad kaže da joj je teško. Pa ti si izabrala da ti bude teško, ali ovaj nije birao. Ovaj joj ništa nije uradio – rekao je Đedović.

U cjelokupan razgovor uključio se i Miki Đuričić, pa je Đedović nastavio.

– Provalio sam ja nju, nisam ja ovca. Kad sam mu rekao da šta mu je rekla, on je napao, a prije toga je tješio u Ekonomskom. Treba njoj Dejan, da bi vratila Caru svašta…Filip meni na sve to kaže kao: “Na stranu sve, ali bar njoj pi**a miriše”. Ona se okrene, pa kaže kako je opšte poznato Katastrofa – rekao je Đedović.

– Vidi, da se ona zaljubila i sve – počeo je Miki.

– Ne, nije normalno…Nama nije normalno da on nju ne voli, a normalno mu je da ona ovog voli poslije 15 dana, se*e nam se od nas. Meni je prvom on najviše kriv za nas, ali kad postaviš situaciju, ajde da ti žena uđe, da vidimo kako bi odreagovao…On je kriv za to što se miri i pravi budalu od sebe. Pa ajde mi mangupi da vidimo nas ovdje – rekao je Đedović.

– Ona vidi da je on okej tako brzo, pa ne može to da podnese – ubacila se Sandra Rešić.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari