DALILA NAPRAVILA NEVIĐENI HAOS U HOTELU: Evo šta se desilo večeras između nje i Cara, on počeo da urla

Filip Car je nastavio da vodi računa o svojoj bivšoj djevojci, te joj je u hotel donio balsam za kosu kako bi iskoristila za kosu, jer se stalno žali da joj opada, piše Pink.rs.

Pokušao je da Iijepo razgovara sa njom, ali nije naišao na miran ton, te je ubrzo sve preraslo u svađu.

Da li je to to? – pitao je Car.

Balsam – rekla je Dalila.

Šta to znači? – pitao je.

Balsam za oštećenu kosu, regenerator – odgovorila je.

Sa tim se ne može prati kosa – rekla je.

Daću nekom, da se sad baci ne ide. Je l’ ti stvarno ne treba? Vidiš kako ti ja uvijek dođem i donesem ti i zagrlim te. Nemoj posleij da bude da slušaš druge ili da mi nabijaš nešto na nos – rekao je Car.

Šta je sad? – pitala je Dragojevićka.

Samo da me ne protumačiš pogrešno – rekao je Filip.

Nemoj da me nerviraš bre, šta je sad? Zašto si bezobrazan – viknula je Dalila.

Nisam, lijepo ti kažem. Ja samo želim drugarski da ti budem tu, a nemoj ti odmah da skačeš jer nemam lošu namjeru stvarno. Kad sam ja sa nekim u nekom društvu ti odmah prebaciš, a nemam lošu namjeru stvarno – nastavio je Car.

Nema potrebe da me grliš i jubiš, nema potrebe da budeš brižan. Nemoj samo da mi se toliko približavaš – dodala je.

Zašto, da li je to opasno po tebe? – pitao je Filip.

Samo ti kažem kako jeste, nema potrebe da me stalno cmačeš. Ne treba meni tvoj poljubac da me oraspoloži. Ne želim da me ljubiš – nastavila je.

Neću ti više nikada prići samo nemoj više da sjediš kod kapije ili sjediš kod kante, jer se ja osećam loše – rekao je Filip.

Nenormalno je da me ljubiš poslije svega – brecala se Dalila.

Nije normalno da kada sjediš na betonu sama a ja da se okrenem i odem – naveo je Car.

Nemoj da me nerviraš više. Rekla sam možemo da pričamo ali neću da me grliš i ljubiš – vikala je Dragojevićka.

Pa ne visim ja na tebi cijeli dan. Kada nisam bio uz tebe nije bilo dobro, sada kada jesam opet ne valja, ne razumem – nastavio je Car.

Samo nemoj na taj na taj način – ponavljala je Dragojevićka.

Na koji način? Šta hoćeš da kažeš? Prestani da mi nabijaš grižu savesti! Ja ti pi*ka nisam, sa mnom nemoj tako! Ja sa tobom fino, ti me teraš od sebe – urlao je Filip.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari