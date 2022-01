SRAVNILA IH SA ZEMLJOM: Mina iznijela činjenice o ljubavnim parovima! Dejana nije štedjela, a šta je tek rekla za Dalilu

U novom izdanju čuvene emisije “Premijera – Vikend Specijal”, zadrugarsku nedelju za nama komentarisala je bivša zadrugarka, Mina Vrbaški.

Ona se na samom početku osvrnula na odnos Dejana i Dalile Dragojević.Žao mi je, Dejan stvarno nije dobro. Kad digneš ruku na sebe, to je katastrofa, i znaj da ima neki problem kad je u stanju da otvori sebi glavu. Zbog koga? Ja sam i prošli put rekla, i dalje sam ubeđena da tu ima neke magije. Možda to ljudima smešno zvuči i misle da sam ja luda, ali meni nije jasno kako neko može da pređe njoj preko svega toga. Nisu to čista posla – zapaža Vrbaški,piše Srbijadanas.

Mina je potkačila i Filipa Cara, o kojem i dalje nema lepo mišljenje.To je on, to je Filip. Meni je bilo normalno da će on da ode sa nekom drugom devojkom u krevet, kakva Maja… Ne volim da pričam o takvim ljudima, jer sam od njih dobila toliko uvreda, gade mi se da pričam o njima, ne znam šta bih drugo rekla za njega – kaže bivša zudrugarka.

Vrbaški se dotakla i svog bivšeg, Mensura Ajdarpašića, i njegove veze sa Milicom Veselinović.Kako ja ono kažem, boli i ne prolazi! Žalim ga, ne znam šta mu se dešava, ne znam šta će mu dete koje ponaša tako kako se ponaša. Neprijatno mi je kada ona upoređuje mene i sebe, kada govori kako će onda pokaže da nisu sve devojke kao Mina, a na kraju je pokazala da je i gora nego ja. Ne postoji u Beloj kući koja je za Mensura – zaključuje Mina u emisiji “Premiijera – Vikend Specijal”.

