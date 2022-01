TARA SE POTUKLA S DEJANOM, DALILA I OBEZBJEĐENJE IH RAZDVAJALI! Simova pukla na Dragojeviće: Nju PLJUNULA, LOM U ZADRUZI!

– Je l mi to hvala, ja ti titrala tri mjeseca a ti mene da nazivaš narkomankom – vikala je Tara, piše Kurir.

– Ajde sikter, nisam te ništa pitao – rekao je Dejan.

– Ja tebi da ćutim tri mjeseca, nju ne vrijeđam a ti se tako ponašaš, sram te bilo, mene je tvoja majka grlila a ti se ponašaš tako – vikala je Tara.

– Tara skloni se od njega, drugaru ti je slava, pusti ih u pi*ku materinu – vikao je Car.

U jednom trenutku Simova je krenula da davi Dejana, a njegova bivša supruga Dalila našla se između njih, kako bi spriječila sukob.

Nakon okršaja sa Dejanom, Simova se posvađala i sa Dalilom, koju je u bijesu pljunula u lice.

– Ja sam njega smirivala – rekla je Tara.

– Nisi ga smirivala kako treba, morala si da ga digneš, da mu kažeš da ne bude pi*ka – rekao je Car.

– Ona je mene davila, a on priča kako sam ga grebala, a ja nemam nokte – plakala je Tara.

– On će mene da naziva narkomankom, ja sam za Osmana spremna sve da uradim, a njemu ću kičmu da slomim i njemu i ovoj ku*vetini, silosu za punjenje spermom, raspala ku*vo – vikala je Tara.

– Je l ti to meni iz iskustva? – upitala je Dalila.

– Mamica ti smrče heroin – rekla je Tara i pljunula Dalilu.

Podsjetimo, Tara je sinoć isprozivala Dalilu, a sudeći po ovom događaju Dejan je odabrao da bude na strani svoje bivše supruge.

– Jesam… on je ponovo potonuo jer je ponovo sebi dozvolio istu situaciju. Mislim da se previše krivi Dejan, ne bi on sebi dao za pravo da je ispituje, zamjera, ide za njom, da mu ona to isto pravo nije dala. Šta bi bilo da je ona još uvijek sa Filipom, da li bi se okrenula da vidi kako je Dejan uopšte? Nju bi apsolutno boljelo uho, to što govori da sada ne može da okrene glavu je glupost… Svjedoci smo da je Dalila rekla da ne može da ima ni se*sualne odnose sa njiom, ne znam zašto bi onda i sjedila sa njim, češkala se ili mazila… On da je i slijepo zaljubljen ili lud, ne bi bio takav da mu ona ne daje povoda… Takođe smo svjedoci i kako mu se pravdala oko Filipa zbog izolacije… On ispada ovdje najgori i da trpi sve dok ona pjeva pjesme bivšem momku… – govorila je Tara.

