DALILA IDE IZ KREVETA U KREVET! Dragojevićka od Cara otišla Dejanu, evo kako je reagovao njen bivši MUŽ!

Iako su se gledali čim su se probudili, Dalila je riješila da potpuno zanemari bivšeg ljubavnika.

Dalila je nakon toga otišla kod Dejana u spavaću sobu i legla pored njega, dok je Dragojević uhvatio za ruke i nastavio da spava.

Podsjetimo, mnogi sumnjaju u to da će se Dalila vratiti Caru s obzirom na to da je Maja Marinković diskvalifikovana iz Zadruge. To je prokomentarisala i njena prijateljica Ljuba Pantović nedavno.

– Mislim da joj nikakav kontakt nije potreban sa Filipom. Samo pravi grešku za greškom. Treba da ostane dosljedna onom što je rekla, a to je da neće komunicirati sa njim. Taj čovjek samo trči od jedne do druge, a Dalila mu je opet zanimljiva, jer se opire. Ukoliko mu ona dopusti da joj se opet približi, to će biti katastrofalna greška. Kako se samo ne sjeti šta joj je sve on rekao prilikom svađa?! – komentarisala je Ljuba, prenosi Kurir.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari