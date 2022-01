ZOLA RONI SUZE JER SE MILJANA UDALA: Sjetio se svega što je prošao s njom – TUČE, SVAĐE, TRUDNOĆE, a ovo ga sad NAJVIŠE MUČI!

– Ja te tek sad počinjem kapirati i krivo mi je što sam ti to pričao ranije – rekao je Marko.

– Ubija me još više kad kažu da nemam od kad sam sa njom…Ne možeš to tako gledati je**ga. Imam osjećaj da nikada neću naći osobu kao nju, kao što me je ona voljela. Bolesna je, ne mogu biti sa njom.

Taj odnos nema budućnost – rekao je Zola, pa je zaplakao.

– Mogla je da me ubije. Išla je na to da me ubije”, plakao je Zola.

– Ma znam Zola, ne možeš ni tamo ni ovamo – tješio ga je Marko, prenosi Kurir.

– Svega je bilo, ja nisam bio u finansijskoj situaciji kao što je ona bila…Imala je ona uvijek više od mene, a ja da sam imao trošio bih više na nju. Trošio sam na ku**e, a ne na nju – rekao je Zola.

– Nisi ni stipsa ni cicija – dodao je Osmakčić. – Mene ovdje sve podsjeća na nju i ove cigare i ovaj prostor i sve. Svjestan sam ja da ona nije dobro, ali ne možeš protiv toga. Koliko god sam mislio da mogu da se vežem ponovo, ne mogu je**ga. Nisam možda trebao ovako postupiti. Meni poslije tog se**a dođe da kažem, izađi bre iz kreveta. Pričala mi je da kad izađemo, da je ona totalno drugačija – pričao je Zola kroz suze.

Podsjetimo, Miljana Kulić na Badnji dan je otkrila da se udala i tako stavila tačku na ljubav prema Zoli, zbog kog je diskvalifikovana.

