“OBOJE SU ZRELI ZA NEUROPSIHIJATRIJU” Dalila i Dejan na STUBU SRAMA, javnost zgrožena OVAKVIM ponašanjem

Raspad braka i pomirenje Dalile i Dejana Dragojevića i dalje je vruća tema u javnosti. Čini se da svako ima svoje mišljenje o ovom neobičnom paru. Ovog puta je i Slađana Trajković, supruga pevača Đanija, prokomentarisala čitavu situaciju. Ona ne krije da obožava da prati ovaj rijaliti.Kako komentarišete pomirenje Dalile i Dejana

Slađa: ,,Kažem vam opet, ono je van svake pameti. To mi je posebna stavka. Odvratno je sve to što je Dalila uradila, poštujem da ne može više sa mužem i da nema ljubavi, ali baš na javnom mestu i pred njim, katastrofa. A tek Dejan, on mi je fascinantan. Da se oni pomire posle svega, da komentarišu kako je ona imala seks sa ovim Carem, ma veruj mi, suludo mi je da pričam o tome. Meni je žao njegove majke. Oni su zreli za neuropsihijatriju i to što pre. Treba da izađu iz tog rijalitija i šta onda…”

Đani: „Eto, ja se slažem sa mojom ženom.” (smeh)

