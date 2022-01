CAR STAO ISPRED KAMERE I OBRATIO SE MAJI, SRCE DA PUKNE OD EMOTIVNIH RIJEČI: Svi čekaju njenu reakciju, KAKAV PREOKRET

-Ovo je bolje i za mene i za tebe. Mnogi su mi rekli da si govorila da želiš da odeš odavde, a govorila si i meni sto puta. Kada sam hteo na normalan način da pričam o tome mislila si da želim da ostanem sam Svesna si da si ostala ovde sa istim ponašanjem ne bi uradila ništa već bi samo stvorila probleme, jer si radila kažnjive stvari. Žao mi je što nikome ne mogu da objasnim ovde koliko si ti ustvari mnogo bolja napolju. Čak i kada se desi ludilo, nikada nisi ovakva. Verujem da su sve ove godine uticale na tebe i ovaj zatvoreni prostor. ja te razumem jer sam ovde evo drugi put. Nemoj se uništavati, idi i rešavaj ono što moraš. Znaj da mislim na tebe i misliću. Ako nešto loše radim ili napravim, ne uzimaj za ozbiljno, ja znam ovde kio je kakav. Molim te zbog sebe, zbog svog oca i majke, molim te da dođeš sebi i sa moje strani oprosti za sve. Imam veliku grižu savesti zbog svega. Juče kad su mi zamerili ponašanje prema tebi mi nije bilo dobro. Samo je bes govorio iz mene, to treba da znaš. Znam da su i moji ljuti na mene zbog svega, a na sve to mi ti staneš na mozak i eto… Znaš koliko te volim, moglo je sve ovo drugačije. Nadam se kad izađem napolje da ću te videti nasmejanu i dobru onakvu kakvu sam te upoznao. Nemoj se lečiti po kafanama, to nije dobro. Tražim te po krevetu, gledam gde si i iz kog ćeš kutka izaći. Osećam da misliš na mene non stop. Nadam se da neko ovo sluša i da će doći do tebe. Fališ mi, nedostaješ mi, krivo mi je i volim te i osećam se bezveze… – govorio je Filip, prenosi Novi.

