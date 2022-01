DALILA UHVATILA DEJANA U KRAĐI, NASTAO HAOS U DVORIŠTU: Bijesna kao ris, došli i zadrugari – EVO ŠTA SE DESILO

Vrlo brzo, Dalila se obrušila na Saleta Luksa što uzima piće sa Matejinog stola, a Filipu Caru niko ništa ne kaže. Takođe, ljuta je jer Dejan pored svojih stvari nosi tuđe.

-Iskompleksirani – rekla je Dalila.

-Klasika – dodao je Dejan.

-Odmah bi mu glavu razbila – nastavila je.

-Sale, to nije Dejanovo, to je za Mateju, nema potrebe da komentarišeš! To je za Matejin sto! I ti se boriš! – viknula je Dalila.

-Mene je sramota da se borim – dodao je Sale.

-Je l’ te nije sramota? – pitao je Sale.

-Skidaj to odmah sa sebe, šta ti uzimaš tuđe pored svojih stvari – rekla je Dalila Dejanu.

-Šta treba, da se ustručavam i za hranu i za sve – naveo je Dejan.

-Nema potrebe da prozivaš kad je Miki rekao da je to za njegov sto – nastavila je Dalila da prebacuje Luksu što je uzeo piće.

-I ja sjedim tu, što bi me bilo sramota? – dobacio je Dejan.

-Zašto ne kažeš nešto Filipu koji je uzeo deset piva i bocu vina – nastavila je Dalila da prebacuje.

Detaljnije u nastavku.

