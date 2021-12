NOVI DETALJI: TIJANA KULIĆ “RAŠČEPILA” IVANA MARINKOVIĆA!

Naime, Miljanina sestra Tijana je, kako to Kulići vole da kažu, “raščepila” Ivana.

– On je govorio kako mora da vodi kuče da se šiša. Samo je o psu pričao. Tijanu je to razbjesnilo pa je počela da viče na njega. Svašta mu je rekla, svađali su se sigurno 40 minuta. Mi smo svi bili u šoku – ispričala je Miljana za Informer.

Osim toga, Kulićeva je istakla da je njenu sestru “zapeklo” to što se Marinković kratko zadržao u njihovom domu i nije pokazao interesovanje za sina.

– Željka je iskoristio samo za slikanje i Tijana mu je to rekla. “Bitniji ti je ker od rođenog sina”, urlala je Tijana. “Sjediš tu i gledaš televiziju, a dijete te je željno. Ne znam što te je Miljana uopšte zvala da dođeš”, govorila mu je moja sestra. I on se drao na nju. Ma bile su to užasne scene. – dodala je rijaliti zvijezda.

