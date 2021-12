Dejan me smara, hoću opet Cara! DALILA DRAGOJEVIĆ SE POKAJALA ŠTO SE VRATILA MUŽU

Starleta priznaje da i dalje pati za ljubavnikom Filipom Carem, koji ju je posle 26 dana “velike ljubavi” ostavio zbog Maje Marinković.

Učesnica “Zadruge 5” kaže da je muž smara, a bivši švaler zasmijava!

– Nisam očekivala da ćemo Dejan i ja da se zbližimo, a zatim i pomirimo. Htela sam samo da me zagrli i uteši, jer mi je bilo teško kad me je Filip ostavio. Ne verujem da ćemo ostati zajedno, ne mogu da trpim da mi stalno prebacuje prevaru. Još kad ga vidim depresivnog, smorim se i ja! Stalno je tužan, bezvoljan, faca mu je smrknuta… Ne želim da živim sa takvim čovekom – požalila se Dalila voditelju Darku Tanasijeviću.

Bilo je lepo…

Ona je iskoristila retku priliku kad Dejan nije pored nje da javno prizna da i dalje voli Filipa:

– Emocije prema Caru su još tu, ne mogu da nestanu preko noći. Patim za lepim trenucima koje smo imali, ali me nekad toliko iznervira da bih ga ubila! Filip je makar umeo da me nasmeje! I dalje ume! Svaki dan se smejem njegovim forama, a Dejan me zbog toga popreko gleda. Šta da radim kad je čovek duhovit?!

Dalila veruje da ni Filip nije ravnodušan prema njoj.

– Ulovim mu pogled, a često mi i dobaci nešto. Ne govorim nikome o tome, jer ne želim da mu pravim probleme. Maja ga svaki dan tuče, ljubomorna je na mene. Iskasapila ga je, dečko hoda sav krvav! Rekao je da mu je bilo mnogo bolje dok je bio sa mnom i da je pogrešio što me je ostavio – rekla je Dragojevićeva.

Ovo Dalilino priznanje na TV pratio je i njen otac Huso Mujić. On napominje da zet može da mu bude samo Dejan!

– Ako se vrati Filipu, završili smo! Ne verujem da će to da uradi, jer je videla koliko psuje i vređa žene. Jedino Dekija priznajem za zeta. Dalila mora da shvati da je on tužan zbog svega što mu se desilo. Kad izađu iz rijalitija, biće im bolje… – priča Mujić, prenosi informer.

Facebook komentari