“DRAGOJEVIĆI PRODAJU BAJKE, JA SAM BILA IZMANIPULISANA!” – Subotićka ŽESTOKO OPLELA po porodici bivšeg dečka!

Aleksandra Subotić prokomentarisala je za Star trenutni ljubavni brodolom između Dalile i njenog muža Dejana, i Filipa Cara, a za bivšeg dečka Maje Marinković imala je šta da kaže.

– Caru ništa ne vjerujem. On voli da igra igre, jer kada su emocije prema djevojkama u pitanju, nije priseban. Ne sviđa se njemu Dalila, njemu se svako veče sviđa neka druga djevojka. Želi da privuče pažnju, jer muž ženu jeste prevario u rijalitiju, ali žena muža nije, pa je htio da tako privuče pažnju i sve preuveliča. Svi porede Cara sa Mladenom Vuletićem jer je Dalila bila sa njim u vezi, pa joj je zato možda simpatičan i prija joj njegova pažnja. Ali da je Dalila zaljubljena u njega, daleko od toga.

Neosporno je da je Subotićeva, nekadašnji član porodice Dragojević bila bolje prihvaćena od Dalile, pa se do nedavno učesnica Zadruge prisjetila tog vremena.

– To je zato što sam ja bila mnogo naivnija i vjerovala sam u sve te njihove bajke koje su mi prodavali, a Dalila je mnogo inteligentnija, pa je po meni mnogo bolje prošla nego ja, definitivno. Ona je shvatila o čemu se tu radi, koje je to koristoljublje i jednostavno nije im dozvolila da ispune to što su ispunili sa mnom.

