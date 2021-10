“IMALI SMO DOGOVOR” – CAR RASKRINKAO DALILU, OVO SU BILI NJIHOVI TAJNI SIGNALI: Dejan se slomio na komade, ZAR MU JE OVO URADILA?

– Nisi bio tu kad sampitao Dalilu. Da li misliš da si siguran da bi Dalila bila sa tobom kad bi ti vjerovala? – glasilo je pitanje.

-Kad bi ona znala kakav sam ja u ozbiljnim vezama, možda bi imala drugačije mišljenje. Neću da pričam o tome, ajde sad za Dalilu, imaš pravo. To su stvari koje su nebulozne, šta bi bilo kad bi bilo. Ja mogu, da li želim, nije mi drago kad moram. Odgovor koji sam čuo, ako sam dobro protumačio i nije baš dobro odgovoreno. Znam kako je bilo, imamo predstavu i probu, u tekstu imam. Biće zamojenjena osoba, volio bih da Dalila ne glumi. U predstavi ima taj dio kad pričam sa Sandrom, ulazi dalila i uzimam je za ruku. Imali smo dvije, tri proble gdje smo nromalno uradili i kad je uhatim za ruku. Nakon te scene sa Sandrom, došao sam i uhvatio je za ruku, ona je počela da se dere, ja sam rekao tako ide u predstavi. Okej, rekao sam vulgarno, nisam te ulovio za pi*ku nego ruku, nisam ja manijak. U predstavi je tako, stoji u tekstu. Zašto je ona tako izrevoltirano reagovala? Smatram da je ona pogfrešila. Falim ti kao prijatelji drug, a tako odreaguješ. Prije toga je sve bilo normalno…Scene su bilo normlano odrađene. To je bila generalno proba – govorio je Car.

– Mićo, da se razjasni imamo jednu scenu držanja za ruku, nikakvi dodiri, obrazi, samo gdje ja izmaknem ruku. Prije ovoga je bila scena gdje me je uhvatio za obraz, nema u tekstu gdje treba da budem ulovljena za rame i ruku. Čisto da se razjasni, nisam stvarno plakla, scena je da sam plakala. Ovo pravljenje poslije scene sa Sandrom, ne može da prođe. Meni takve riječi moj drug ne može da kaže, zato sam tako odreagovala – ubacila se Dalila.

– Juče joj nedostajem kao drug…Ko koga radi budalom? Neće učestvovati neko ko me gađa cigaretom. Insistiram da ne bude ili ja ili ona. Ja ću vrlo rado svoje mesto prepustiti nekom drugom – nastavio je Filip.

– To šefovanje, sjedi dok ja pričam, sa mnom ne može. Ne možeš ti da pričaš, kod mene nema parlamentarnosti. Ti moraš da odeš kod Mikija, da ti neko drugi objasni šta si ti uradio – odbrusila je Dalila.

– Ja možda jesam vulgarnije nastupio, ali nisam pogriješio – nastavio je on.

– Da razgraničim, nije to ništa ružno, meni je djelovalo kao da će nešto da se desi, jer nije bila ta scena. Ja sam rekla Mikiju da mislim da u posljednjem dijelu treba da izmaknem ruku, međutim nigdje scene nije bilo da on mene dotakne, da su mi rekli, to je sasvim okej…Takve rieči da mi kažeš, ja to niti prihvatam, niti hoću. Ovo je drugi put da mi se tako izražava – pričala je Dragojevićka.

– Šta je problem da kažeš “Fališ mi”, kako je Luks zagrli? – pitao je on.

– Je l’ to razlog da mi tako kažeš? Evo, ja sam pogrešila – dodala je ona. – Ja sam rekao da je bilo vulgarno – pravdao se Car. – Posle je nastavio da se svađa sa mnom. Ja sam izašla, neću da ga vređam. ja sam definitivno rekla da neću biti – dodala je Dalila.

– Može da bude Sanja, naučiće tekst. Meni je to sa nekim, ako sam drug, ona je rekla da joj nedostajem u druženju. Problem je što sam stavio ruku na nju, a pre toga smo trebalo ići nasamo da razgovaramo, a to nije bio problem – nastavio je Car.

-Aj zakuni se da sam ja rekla “Da, ići ćemo”! Fuj! – besnela je Dragojevićka. -Ovo je osoba koja meni ne da da pričam. Ja šta sam pričao sa njom za Sandru Rešić, ona je svaki put iznela za stolom. Žena se pere jer sam stavio ruku na nju! Ispadam navalentan, neko ko inicira na dodiru. Što si napravila na scenu? Što sinoć se smeješ i pokazuješ mi srednji prst? – pitao je on.

– Molim? – dodala je Dalila.

– Nisi htela danas da razgovaraš sa mnom? – upitao je Car.

– Jesam li ti potvrdila? Ti i ja nikad nećemo imati kontakt! možeš da crkneš! možeš se po pabu žaliti 1.000 njih kako ne razgovaraš sa mnom – viknula je Dalila.

– Ti meni nosiš čokoladice, ne ja tebi! Ti pevaš, gledaš za mnom! Ti imaš problem i pričaš ljudima o tom problemu – nastavio je Car.

– Nisu ti javila da sam se maknula od tebe – odbrusila je Dalila.

– Kad neko laže, petlja, ja postanem odvratan! Je l’ sam došao za du*e, si*u da bi reakcija bila takva? Ljudi su ostali u čudu da je tako odreagovala. Ja se pokajem nakon svoje reakcije juče, da bih danas doboio takvu scenu. Ja predpostavljam razlog. Nisam trebao otići iza kulisa i razgovarati ne znam šta, nego razgovarati o problemima. Svađamo se pred ljudima. Ti si ta koja folira – govorio je Filip.

– Ti si taj koji radi sve pred ljudima – viknula je Dalila. – Kako ja? Ti si na nominacijama rekla šta sam rekla za Sandru, još si uveličala. Šta je problem*? Što sam spustio ruku na tebe? Ti ćeš mene gađatri opuškom? – nastavio je Filip.

– Ja mogu šta hoću – odbrusila je ona.

– Možeš, gde možeš – potkačio je Car, piše Srbija danas.

