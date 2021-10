JA SAM BOLESNA ŽENA I NEMAM VIŠE SNAGE DA SE BORIM SA MILJANOM: Marija Kulić otkrila detalje razgovora sa Zolom i progovorila o svom zdravstvenom stanju!

Miljanu je ova informacija veoma obradovala, posebno jer je mogla da čuje u kakvom zdravstvenom stanju su joj roditelji, ali i činjenica da su njeni roditelji, na neki način, prihvatili njenu odluku da bude sa Zolom.

Marija se oglasila i otkrila sve detalje poziva nje i Čolića, te se dotakla i učešća svoje kćerke u “Zadruzi 5”.

– On je mene juče pozvao, ja nisam osoba koja se ne javlja na telefon ili spušta slušalicu bilo kome. Bio je kulturan. On mene nikad nije zvao, ali sinoć kad me je pozvao, ja sam se iznenadila, nisam očekivala poziv. Obradovalo me je samo što je prvi put uradio nešto za Miljanu. Znam da bi njoj mnogo značilo da čuje da se on čuo sa mnom i da joj prenese da smo mi dobro. Za razliku do sada, gdje apsolutno nikad ništa nije uradio, niti je pozvao nas da pita kako smo, sada je pozvao da bi njoj unio informacije. Meni je u cilju da ona kad je već ušla bude tamo do kraja, rekla sam mu da ovog puta bude uz nju, da ne bude nezahvalan kao ranije. Neka se drže zajedno i neka budu zajedno protiv drugih, to su moje riječi – otkriva Marija i nastavlja:

– Ja nisam bila za to da ona uđe ove sezone, međutim ona je ipak otišla. Šta i kako će biti sa njima, to sad zavisi od njega, kako će on da se postavi prema njoj, pa ću takva biti i ja prema njemu, po zasluzi. Ako bude bio dobar i olakša Miljani boravak u rijalitiju, onda je okej, ali ako bude bilo po starom, onda ćemo po starom, i još gore nego do sada.

Ipak, kako kaže, nije promijenila ploču, te i dalje stoji pri svom pređašnjom stavu, kada je Zola u pitanju.

– Ja sam bolesna žena i više nemam snage da se borim sa Miljanom i da joj neke stvari dokazujem, koje su svim normalnim ljudima jasne i očigledne. Pošto je ona tako izabrala da bude sa njim, ja ne mogu da joj stavljam so na ranu i da budem protiv nje, pa da ona na kraju opet pobjegne. Ko hoće, on može da se promijeni. Čisto sumnjam da će doći do Zoline promjene, i prema njoj i prema životu uopšte, jer ja sam protiv poroka koje on ima, tako da vidjećemo kako će biti u ovoj sezoni, pa ćemo nastaviti u pozitivnom ili u negativnom kontekstu – priča Marija, pa se osvrnula i na Miljanine suze:

– Miljani je milo, njoj je drago, njena želja je bila da mi njega prihvatimo. Ne mogu ja da prihvatim nešto što je neprihvatljivo, ali neću da joj otežavam, neću da pričam loše protiv njega.

Marija se dotakla i sinoćnje svađe između svoje kćerke i Čolića.

– To je njena stvar. Ona ako je u stanju da prelazi preko takvih stvari… Opet, ja sam Marija, a ona je Miljana. Ne mogu ja da budem u njenoj glavi i da je učim da li će da pređe preko prevare ili neće, ona već 28 godina ima. On priča da nije bio sa njom, za mene je to isto, što je poslije ponovo bio sa njom? Ja preko takvih stvari ne bih prešla, pogotovu da bude sa najgorim djevojkama sumnjivog morala, što kaže ona, mogu da se navuku i infekcije i sve i svašta, ali njena stvar je što je prije toga prešla, šta će i kako će u svom životu. Nije više ona mala da ja zastupam njene stavove i non-stop sugerišem i pričam jedno, a ona da radi drugo. Samo navlačim sebi bolesti i nervozu – rekla je ona, pa za kraj otkrila da se sprema za operaciju:

– Nisam htjela da mu kažem da u utorak idem na operaciju štitne žlijezde. Nisam htjela da kažem ni njemu, ni njoj, da joj ne bi prenio i da se ne bi sekirala, nego ću joj javiti kad budemo imale poziv i kada se sve to bude, Bogu hvala, završilo. Neću da je sekiram, jer znate kakva je ona, nego nek se završi sve kako treba, pa ću joj onda reći – zaključuje Marija Kulić, piše Pink.

Facebook komentari