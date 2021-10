MARKO MILJKOVIĆ JE NEKADA SARAĐIVAO SA SAŠOM POPOVIĆEM, A EVO ZBOG ČEGA NIJE VOLIO TAJ POSAO!

Naime, prije 14 godina, po napuštanju rijaliti šou-programa “Veliki brat”, on i njegova tadašnja emotivna partnerka Ena Popov važili su za jedan od omiljenih selebriti-parova, te otuda i ne čudi što su dobili ponudu od Saše Popovića da vode spomenuti TV format.

Međutim, Marko danas, deceniju i po kasnije, na ovo gleda kao na iskustvo koje baš i ne bi ponovio. Barem ne u istom obliku.

– Da, da, vodio sam “Zvezde Granda” nekada. Ponovo bih bio voditelj, što da ne, ali u nekoj dinamičnijoj emisiji. Možda bih mogao da furam nešto, ali neki gas da se napravi. Ono mi je bilo monotono i statično. “Dobro došli, pjeva Pera Perić, tu i tu pjesmu”. Nije to za mene – istakao je Miljković u “Exkluzivu”.

– Ne mogu ja nešto što je non-stop jedno te isto. Mogao bih da radim voditeljski posao poput onih u zabavnim emisijama o poznatima jer je to dinamično. Smisliš pitanja, ideš od mjesta do mjesta, od jedne poznate ličnosti do druge, stalno zujiš po gradu. Meni je to super, prenosi Pulsonline.

