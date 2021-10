PREMINUO MARKO ŽIVIĆ

Glumac se borio za život na respiratoru u kovid bolnici KBC „Dr Dragiša Mišović“, a stanje mu je bilo nepromenjeno otkako je prije tri dana stavljen na mašinu koja mu pomaže da diše.

Živić je već tri nedjelje bio na bolničkom liječenju, prije nedjelju dana je kiseonik primao preko maske, međutim, doktori su ipak sada morali da ga intubiraju:

Marku je saturacija počela da pada i svi parametri su mu bili veoma loši, posebno krvna slika, pa su ljekari morali da ga priključe na respirator.

– Marku je saturacija počela da pada i svi parametri su mu bili veoma loši, posebno krvna slika. Ima obostranu upalu pluća, a dodatnu komplikaciju mu je napravila bakterija digestivnog trakta. S obzirom na to da je on prije nekoliko godina operisao rak jednjaka i želuca, bakterija je pogoršala njegovo kompletno zdravstveno stanje. Nadamo se da će uspjeti da pobjedi koronu, ali doktori su nam otvoreno rekli da je u veoma lošem stanju. Mi se svi uzdamo u to da je Marko veliki borac i da mnogo voli život – rekao je prije izvjesnog vremena za Informer jedan od Markovih prijatelja.

