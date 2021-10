GORDANA ZDRAVKOVIĆ OTOVORILA DUŠU NAKON ŠTO JE POGLEDALA FILM “TOMA”: Silvana je za njega bila nedostižna

Gordana Zdravković, poslednja supruga slavnog Tome Zdravkovića, godinama živi u Kanadi. Ona je pogledala film “Toma”, o kome se neprestano piše i priča posljednjih nedjelja, a za Milana Marića ima samo riječi hvale.

Bjela je htio emociju

-Toma je za mene sada opet živ. On je sa mnom uvijek, ali kada sam sinoć vidjela film, to je bilo strašno. Milan Marić je u filmu 99% Toma. Nisam mogla da vjerujem koliko je njegov govor isti, njegovi maniri. Plašila sam se da će biti ovako. Nisam znala da će Milan toliko da uđe u lik i Tominu emociju. Bjelu nije interesovala Tomina biografija, to mi je bilo jasno kada smo razgovarali, već je on htio emociju. Da sazna šta je to u Tomi što se zove tuga. Svaki Milanov gest, pokret, mimika lica… toliko podjsećaju na Tomu da je to nevjerovatno.

-Život sa Tomom nije bio lak, ali nije bilo ni teško. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to da prihvatim. Nisam htjela da ga mijenjam. Morala sam da se uklopim u njegov život. On je bio čovejk koji je jako malo pričao, morala sam sama da dolazim do rješenja i saznanja šta voli i šta ne voli.Govorio bi mi: Nemoj da čekaš da nešto završiš da bi živjela, živi svakog trenutka.

-Prije mene je imao tri braka i on nije trpio da mu neko govori šta može, a šta ne može. Bio je impulsivan, kada je nešto htio – morao je to da uradi. U meni je našao ženu koja može da ga razumije, bila sam mu mirna luka. Smatrala sam da treba da živi svaki dan najbolje što može, jer kada smo se upoznali već je bio bolestan. Nikada mu ništa nisam zamijerila, pratila sam ga u svemu. Volio je ljude mnogo, napisao je pjesmu „Volio bih da zagrlim sve nesretne ovog svijeta“. Pored mene je mogao i da se zaljubi. Kažem mu: Ako imaš neku muku, ako si se zaljubio, daj da rješimo problem. Nikada ga nisam pitala zašto je potrošio novac, gdje je bio, šta je radio. Za njega bi to bilo opterećenje. Rekao mi je jednom: Hoćeš li me pitati gdje sam bio tri dana? A ja mu kažem: Jel ti bilo lijepo? I on kaže: Jeste, a ja: To je važno, da ti je bilo lijepo – rekla je,piše Express

Nikada ga takvog nisam vidjela

Gordana Zdravković pretpostavlja da je njen suprug bio zaljubljen u Silvanu, ali on to nikada nije nikome rekao.

– Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog – opisala je.

Facebook komentari