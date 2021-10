“TO NIJE MOJ BRAT” – DEJAN DRAGOJEVIĆ PRED GLEDAOCIMA PONIZIO PORODICU: Zadrugari nisu mogli da vjeruju ŠTA ČUJU

U jednom od izlaganja Dejan Dragojević, koji je inače u bračnoj krizi sa Dalilom Dragojević, se našalio.

Podsjetimo, Dejan je u sukobu sa Dalilom koja je priznala emocije prema Filipu Caru kao i on prema njoj.

Tokom priče i podsjećanja Baneta Čolaka na treću sezonu, pomenut je David Dragojević, a Dejan je odjednom skočio i rekao:

– Nije to moj brat! – nasmijao se Dragojević, što je izazvalo žamor i među zadrugarima i smijeh. Dejan nema pojma da se njegov brat oglasio za medije gdje je komentarisao njegov “raspad braka” sa Dalilom:

– Dalila Mujić… Klasična manipulatorka, osoba koja sjedi na dvije stolice trenutno, Dejana drži na kvačilu, jer nije sigurna 100 posto za drugu stranu. To su njihovi bračni problemi koje oni treba da rješe, znaju šta rade, oni se igraju rijalitija koji može ih koštati braka! Mene to ništa ne interesuje, samo da mi majku ne uzima usta. Jer jedina poruka koju je Dalila poslala mojoj majci jeste da zaboravi da ima sina, samo zato sto je mama rekla da nije znala da su se vjenčali iako je Dalilina porodica znala sve! Sada prebacuje priču na Dejana kako je njoj teško, nikada od nas se niko nije oglašavao, stalno potenciraju priču i idu u rikverc, ali onako kako njima odgovara, vidljivo da je Dejan sluđen, a ona tačno zna šta radi, šta priča, kod koga ide… Proračunata! Već od prethodnih rijalitija moja porodica je izložena blaćenju i lažima, od njihove strane i na taj način žele od sebe da naprave žrtve. Ne znam čemu to, kada nikada niko od nije pokušao da im rasturi brak – rekao je David.

– Neshvatljivo je da Dejan na ovakav način priča o svojoj majci i porodicu, da li je moguće da niko od nas ne valja? Mama, baba, sestra, ja, ostala rodbina i prijatelji… Najbolnije mi je kada o majci priča na taj način, a bila mu je dobra do 21. godine. I da je nekada rekla nešto, to se ne iznosi u javnost i ne koristi u svrhe rijalitija, već se rješava u krugu porodice, a mama nikada nije pokušala da se miješa u brak i čak dok su gradili kuću – dodao je on.

– Što se mene lično tiče, neka spašavaju brak, neka žive sretno i dugovječno 100 godina. Neka izrode petoro djece, neka im budu živa i zdrava, samo neka se mojoj majci skinu sa grbače. Sve što su izrekli na račun moje porodice, potpuna je laž! – završio je David, prenosi Novi.

