JEZIV SNIMAK IZ BOLNICE KRUŽI INTERNETOM, DENIZ DEJM NA NJEMU OŠAMUĆENA!

Kontroverzna Denis Dejm, učesnica pete “Zadruge”, privlači pažnju regionalnih medija, a sada se ponovo digla prašina zbog njenog starog videa na Tik Toku, dok je svojevremeno boravila u bolnici, prenosi Espreso.

Riječ je o snimku s jedne od operacija koju je imala, a kako je tvrdila tada na društvenim mrežama, bila je klinički mrtva.

– Dali su mi morfijum, jer mi prethodni painkiller nije pomagao- rekla je Deniz iz bolničkog kreveta, a javnost je bila potrešena cijelokupnim prizorom iz bolnice.

Podsjetimo, Deniz je sa dvadeset godina počela da se bavi modelingom, zbog čega je djelimično narušila svoje zdravlje.

– Da bi me angažovali kao manekenku, smršala sam deset kilograma. Bila sam kost i koža! Svaki dan sam morala da mršavim da bi me angažovali za revije i slikanja. A ironija života je to da sam radila u pekari gdje je izobilje ukusne hrane. Bila sam gladna, a ispred mene sve što inače volim da jedem. Ali sam bila jaka i nisam poklekla, jer sam imala više ciljeve – da napravim nešto od svog života.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari