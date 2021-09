MILJANA UCJENJUJE PRODUKCIJU, PRAVIT ĆE HAOS DOK NE ISPUNE NJENE ZAHTJEVE: Marija Kulić bijesna zbog nje, OGLASILA SE ZA MEDIJE

Njen potez šokirao je sve, a sada se tim povodom za Kurir olgasila njena majka Marija Kulić.

“Nisam vidjela da je to palila, iskreno jako slabo gledam. Ne mogu da vjerujem. Ona kao prvo nije ni htjela da uđe. Ja više nemam šta da joj govorim čim ona još razmišlja o Zoli, ne interesuje me. Da pričam tri godine sve jedno isto i da meljem kao prazna vodenica, ne mogu i više nemam snage za te njene gluposti”, rekla je Marija.

Na pitanje da li misli da je Miljana u lošem psihičkom stanju, s obzirom da je bila spremna na ovo, Kulićka je odgovorila:

“Ma nije. Žao mi je samo što još uvijek nije shvatila neke stvari, da je najbitnija sama sebi, da treba da vodi računa o ovom djetetu, da ne razmišlja o glupostima koje joj nikad nisu donijele dobro kao što je on. Samo to mi je krivo. Tri godine su prošle, sazrijevanje je kod nje završeno, da se ona tako ponaša i da neke stvari nije shvatila, nije mi jasno…”, priča ona i dodaje:

“Ona se prepucava sa produkcijom. Zna da je non stop snimaju i da je prate, da je tu obezbjeđenje i da ne može da dođe do nikakve veće štete i da će da odreaguju. Tačno hoće samo da se prepucava sa njima, nije ona glupa, manipuliše svima i sa mnom i sa produkcijom. Sve to radi jer nisu zvali Zolu da dođe, da bude tu sa njim da joj se penje na glavu kao i do sada. Voljela bih da uđe, i treba da je iskičmi, da ne zna gdje se nalazi. On kad uđe svake sezone je sve gori i gori. Ona uvijek inicira njegov ulazak, ucjenjuje uvijek produkciju, radi takve stvari da on uđe. Hoće da i on zaradi novac, žao joj je, i on umjesto da se drži nje kad uđe, on uzme i napada je, priča sve i svašta. Ali tako joj i treba. Treba da ga uvedu da joj takve stvari radi da ne zna gdje joj d*pe, a gde glava. Svaki dan i po cijeli dan da doživljava torture sa njegove strane. Mislim da je to jedini lijek za nju. Onda će da kuka da ga istjeraju, ali ja bih pustila da je urniše do zadnjeg dana. I još da se bolje plasira od nje”.

Miljanina majka otkrila je da ove sezone neće biti učesnik rijaliti šou programa zbog lošeg zdravstvenog stanja.

“Morala sam da se distanciram. Bolest moja i suprugova je takva, još malo dijete, čuvam ga bez majke i oca. Tu su i ove dvije ćerke kod kuće. Miljana mi je više došla preko glave sa njenim glupostima. Neću ni da gledam više. Šta i da gledam? Njeno spavanje, dranje, gluposti… Mene ona interesuje, ali pošto se tako ponaša onda me više ni ona ne interesuje. Nije mi zanimljivo. Kad bih ušla tamo je ne bih primijećivala, ali ne mogu da ulazim. Osjećam da nisam dobro i ne mogu”.

Pitali smo je i da li bi voljela da dobije video poziv sa Miljanom i šta bi joj tom prilikom rekla.

“Ne, nema potrebe. Šta imam da joj pričam. Sve sam rekla, svaki dan sve isto. Smijat će mi se narod”.

