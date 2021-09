“IDE PO KOMŠILUKU I KUKA NA SAV GLAS” – Majka Darka Lazića VAN SEBE

Branka, kako priča komšinica iz Brestača, navodno, danima ide po komšiluku i kuka na sav glas da je sigurna da je ta priča o Milanovom nevjerstvu čista budalaština, te da taj dečko samo koristi situaciju da se što bolje promoviše za Zadrugu u koju ulazi.

– Pa bar mi komšije znamo da je Milan bio duša od čovjeka, živio je za djecu i porodicu. I Branka isto to zna, ali ipak je ona žena njegova, voljela ga je ko Boga i ima traumu od tih priča jer se već prije nekoliko godina pojavljivala priča da Milan ima vanbračnu kćerku, pa je Darko namjerno zvao ekipu emisije DNK da dokaže da je sve laž. On će i sada to uraditi, ali Branka je neutješna, a da sve bude gore, Milan, nažalost, nije živ i ne može da je umiri – zaključila je komšinica porodice Lazić za Scandal.

Inače, novi učesnik “Zadruge 5”, Davor Lazić se predstavio kao polubrat Darka Lazića, zbog čega je folker bio zaprepašćen.

– Kakav crni polubrat, o čemu vi pričate? Ne znam ni ko je taj Davor, davno je postojao neki dečko što me je pratio na nastupima kao fan i tako se predstavljao, ali to nema veze sa istinom. Kako može da priča da se poznajemo i čujemo kada je to totalna laž?! Meni je stvarno muka više tih laži, svaki dan se pišu gluposti o meni, ali ovo je stvarno previše. Ako je odlučio da uđe u “Zadrugu” kao moj polubrat i da tako stekne popularnost, svaka mu čast. Nemam šta drugo da izjavim osim da nemam polubrata – ispričao je vidno iznerviran Darko Lazić za “Kurir“.

