MATEJA JAVNO POTKAČIO TARU SIMOV – ONA UZVRATILA BRUTALNOM PORUKOM: Evo šta je napisala, NIJE MOGLA DA PREŠUTI!

Kako je Alo! objavio, Mateja Matijević je potpisao ugovor sa televizijom Pink i postao zvanični učesnik “Zadruge 5”.

Mateja se nakon potpisavanja ugovora osvrnuo i na odnos sa Tarom Simov, a prokomentarisao je i Nenada Aleksića Ša.

– Nemamo komunikaciju, tako će i ostati. Na pitanja gledalaca ću uvijek odgovoriti, ali direktan razgovor ili neko pomirenje, ne dolazi u obzir. Neću praviti trouglove, ulazim kao slobodan momak – istakao je Mateja, pa prokomentarisao i Ša:

– Protiv Ša nemam ništa, vrijeđao me, izvinio se, to je to. Ja ne bih imao problem da budem okej sa njim. Sebe neću mijenjati, ja sam ja. Od mene možete očekivati dobro zezanje, eventualno neku vezu, ali nisam budala. Do danas nisam znao da ću ući – zaključio je Mateja za Alo!.

Naime, nakon Matejine izjave se oglasila i Tara i u svom maniru poslala bivšem brutalnu poruku. Simova je zapjevala stihove jedne domaće pjesme i isprozivala Matijevića.

Detalj koji je odao Taru je zelena boja, kojom je naglasila tekst “Ajde pali”. Za one koji ne znaju, zelenu boju koriste Matijevićevi fanovi, koji mu često umjesto crvenih srca, ostavljaju upravo zelena.

