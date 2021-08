Marija Kulić ponovo završila u bolnici, naglo joj se pogoršalo stanje: Ovo je razlog

– Miljana mi se smučila, ne želim da pričam o njoj. Otac joj leži u postelji, nema mu života, a ja se borim sa kancerom. Ona Zoli daje 20.000 evra, onom idiotu. Njih dvoje hoće da nas sahrane. Po ko zna koji put sam razočarana u nju – kaže Marija i dodaje:

– I kada umremo ne mora da dolazi na sahranu, neka i tada bude sa onim debilom. To što radi je dokaz da nema obzira prema nama i našoj situaciji. Taj majmun mi tolike godine iskorišćava dijete, duša me je boljela i boli me i sada zbog nje. Zola je za sve kriv. Sve je to uticalo i na mene i na Sinišu – kaže Marija, a prenosi “Star“.

