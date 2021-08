TOMOVIĆ DOBIO TUŽBU OD PINKA: Odmah se oglasio na Instagram, SAOPŠTIO NOVOSTI

Nakon što je izbačen iz “Zadruge”, trebalo bi da plati kažnu od 50.000 eura, ali kršni Crnogorac odbija da da i jedan dinar Pinku.

– Ja sam ove godine skroz bio neispoštovan od strane produkcije. Sad vidim i da sam tužen. Stigli su mi papiri. Ne zanimaju me tužbe. Neću nikad platiti te kazne. Nikada neću dati ni dinar, neka zna cijeli svijet. Ako treba da idem na robiju 100 godina, ja ću da idem, ali oni od mene ni dinar neće dobiti – rekao je nedavno Vladimir.

Kako se peta sezona popularnog rijalitija bliži, nagađa se da će se Tomović vratiti na imanje, kako bi isplatio dug. Ipak, on je čvrsto riješio da više ne bude dio rijalitija, što je danas ponovo napisao na svom storiju.

– Pišete mi da me pominju na Pinku u vezi rijalitija. Imam previše obaveza trenutno. Ne sumnjajte da, kada dođe vrijeme, pozabaviću se sa svima… Oči u oči. Do tada neka laju i reže – poručio je on, prenosi “Srbija danas“.

